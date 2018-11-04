Три замены, и все – в яблочко: почему "Шахтер" обыграл "Динамо"

Футболисты из Киева были лучше в единоборствах, но Паулу Фонсека грамотнее провел замены

Субботняя победа "Шахтера" над "Динамо" в 14-м туре чемпионата Украины позволила горнякам увеличить отрыв от ближайшего конкурента до восьми очков. А Паулу Фонсека, который впервые обыграл Александра Хацкевича в Премьер-лиге (до этого – только в Суперкубке и Кубке Украины), получил дополнительный повод для хорошего настроения. Напомним, что обеспечил все это шикарный удар Виктора Коваленко на 95-й минуте.

Но это была лишь точка в матче, а он складывался из множества деталей, разобраться в которых могут только специалисты по анализу коллективных и индивидуальных технико-тактических действий (ТТД).

В Харькове "Динамо" практически на равных играло с "Шахтером". Киевляне превзошли соперника в единоборствах, показали высокую эффективность оборонительных действий и почти не уступили в количестве острых передач. В то же время горняки превзошли "Динамо" по сумме ТТД почти на 200 действий.

Любопытно, что неожиданная для болельщиков замена Ярослава Ракицкого на 59-й минуте может иметь совершенно ясное объяснение. Выяснилось, что после его ухода с поля резко снизилось число и КПД быстрых атак "Динамо". К слову, в чужой штрафной футболисты "Шахтера" выполнили 34 ТТД, а футболисты "Динамо" – 20.

Паулу Фонсека четко управлял игрой своей команды при помощи замен. Усилил атаку в перерыве, выпустив на второй тайм Тайсона, ставшего автором голевой передачи на Мораеса. Затем добавил надежности обороне, усадив на скамейку Ракицкого, а после этого отправил в игру Коваленко, который и поставил точку.

Александр Хацкевич такими заменами в матче похвастать не может. Да и начал проводить динамовский тренер из слишком поздно – на 78-й, 84-й и 94-й минутах. К моменту первой замены "Динамо" Фонсека уже закончил делать все коррективы в составе.

Кстати, на пресс-конференции Паулу Фонсеке задали вопрос о ранней замене Ярослава Ракицкого.

Ранее мы писали, что Паулу Фонсека расположился выше легендарного Жозе Моуриньо в рейтинге авторитетного английского FourFourTwo.