  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 12:23  Версия для печати  Отправить другу
×
У "Динамо" перед Александрией возникли проблемы с центром обороны https://www.segodnya.ua/img/article/11915/90_main.1541748543.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11915/90_tn.1541748543.jpg Новости С травмой из лагеря сборной Украины вернулся центральный защитник Никита Бурда
Никита Бурда уверенно провел матч с &quot;Ренном&quot;. Фото AFP
Никита Бурда уверенно провел матч с "Ренном". Фото AFP

У "Динамо" перед Александрией возникли проблемы с центром обороны

С травмой из лагеря сборной Украины вернулся центральный защитник Никита Бурда

Накануне центрального матча 16-го тура чемпионата Украины "Александрия" – "Динамо" у главного тренера столичного клуба Александра Хацкевича возникла проблема – повреждение икроножной мышцы, с которым вернулся из расположения национальной сборной Украины ведущий центральный защитник столичного клуба Никита Бурда.

Из-за него динамовец пропустил матч Турция – Украина, которым наша сборная в Анталье закрывала программу 2018 года. Вместо него (а также получившего травму в игре со Словакией горняка Сергея Кривцова) Андрею Шевченко пришлось срочно вызывать Александра Сватка из "Зари".

Мы пока не знаем, какой результат показала проверка МРТ, но не исключено, что ближайший матч или даже два Бурда пропустит. Оба варианта не очень хороши, ведь 25 ноября у "Динамо" – ключевая игра с конкурентом за второе место в турнирной таблице чемпионата Украины "Александрией". А 29 ноября – матч 5-го тура Лиги Европы в гостях с "Астаной", в котором киевляне могут гарантировать себе место в 1/16 финала.

У Хацкевича, как и у Шевченко, тоже есть выбор. В паре с Тамашем Кадаром (он сыграл три тайма из четырех в ноябрьских матчах сборной Венгрии) может выйти засидевшийся Артем Шабанов или же раскрывшийся в последнее время Виталий Миколенко, который способен закрыть две позиции в обороне – в центре и слева на фланге.

Напомним, что для проведения центрального матча 16-го тура "Александрия" – "Динамо", хозяевам пришлось убирать большое количество снега на стадионе Александрии: выпало почти 10 см.

Читайте также:
"Просто нам не было": Никита Бурда – о победном матче с "Ренном"
Игроки "Динамо" - о вылете из Лиги чемпионов
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Динамо Киев, ФК Александрия, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"