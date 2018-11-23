У "Динамо" перед Александрией возникли проблемы с центром обороны

С травмой из лагеря сборной Украины вернулся центральный защитник Никита Бурда

Накануне центрального матча 16-го тура чемпионата Украины "Александрия" – "Динамо" у главного тренера столичного клуба Александра Хацкевича возникла проблема – повреждение икроножной мышцы, с которым вернулся из расположения национальной сборной Украины ведущий центральный защитник столичного клуба Никита Бурда.

Из-за него динамовец пропустил матч Турция – Украина, которым наша сборная в Анталье закрывала программу 2018 года. Вместо него (а также получившего травму в игре со Словакией горняка Сергея Кривцова) Андрею Шевченко пришлось срочно вызывать Александра Сватка из "Зари".

Мы пока не знаем, какой результат показала проверка МРТ, но не исключено, что ближайший матч или даже два Бурда пропустит. Оба варианта не очень хороши, ведь 25 ноября у "Динамо" – ключевая игра с конкурентом за второе место в турнирной таблице чемпионата Украины "Александрией". А 29 ноября – матч 5-го тура Лиги Европы в гостях с "Астаной", в котором киевляне могут гарантировать себе место в 1/16 финала.

У Хацкевича, как и у Шевченко, тоже есть выбор. В паре с Тамашем Кадаром (он сыграл три тайма из четырех в ноябрьских матчах сборной Венгрии) может выйти засидевшийся Артем Шабанов или же раскрывшийся в последнее время Виталий Миколенко, который способен закрыть две позиции в обороне – в центре и слева на фланге.

Напомним, что для проведения центрального матча 16-го тура "Александрия" – "Динамо", хозяевам пришлось убирать большое количество снега на стадионе Александрии: выпало почти 10 см.