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У Премьер-лиги снова проблемы с проведением матча "Мариуполь" – "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11587/4_main.1532965253.png https://www.segodnya.ua/img/article/11587/4_tn.1532965253.png Новости В календарь чемпионата Украины вмешались поединки еврокубков
У Премьер-лиги снова проблемы с проведением матча "Мариуполь" &ndash; "Динамо"

У Премьер-лиги снова проблемы с проведением матча "Мариуполь" – "Динамо"

В календарь чемпионата Украины вмешались поединки еврокубков

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 4 тура Чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. Дата проведения матча "Мариуполь" – "Динамо" будет определена позже с учетом результатов выступления "Мариуполя" во втором квалификационном раунде Лиги Европы и в соответствии с положениями п. 11 ст. 9 Регламента соревнований УПЛ.

Напомним, азовцы в первом матче сыграли вничью с "Юргорденом" (1:1) в Швеции, пропустив мяч на 94-й минуте. Ответная встреча состоится 2 августа в Одессе.

В случае выхода в третий раунд "Мариуполь" следующий матч в еврокубках проведет 9 августа, а "Динамо" 7 и 14-го проведет матчи против "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. В этом случае киевляне могут сыграть в чемпионате только до 11 августа, а мариупольцы – после 12-го. Украинский журналист Игорь Бурбас на своем канале в Twitter предположил, что в этом случае поединок будет перенесен на сентябрь.

4 тур чемпионата Украины:

10 августа, пятница

19:00 "Олимпик" – "Львов"

11 августа, суббота

19:30 "Шахтер – "Ворскла"

12 августа, воскресенье

17:00 "Александрия" – "Арсенал"

17:00 "Карпаты" – "Заря"

19:30 "Черноморец" – "Десна"

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Источники: Премьер-лига, Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь
 
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