Удаляет игрока в каждом втором матче: ФФУ назначила арбитра на матч "Динамо" – "Шахтер"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/883/c05/5cb883c05eba1.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/883/c05/5cb883c05eba1.jpg2019-04-18T17:07:00+03:00Новости
В осенней части сезона Романов зафиксировал победу "горняков" со счетом 2:1
Романов судил матч этих же команд в Харькове осенью прошлого года
Удаляет игрока в каждом втором матче: ФФУ назначила арбитра на матч "Динамо" – "Шахтер"
В осенней части сезона Романов зафиксировал победу "горняков" со счетом 2:1
Комитет арбитров ФФУ назначил для работы на матче 25-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" 39-летнего Виталия Романова из Днепра. Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 24 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало – в 18:30.
В нынешнем сезоне днепрянин имеет в своем активе девять матчей высшего украинского дивизиона, в которых показал 58 желтых карточек (в среднем – почти 6,5 за игру) и четыре раза удалял футболистов с поля.
Среди них было и одно "классико" – в 14-м туре "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" (2:1), а арбитр показал восемь предупреждений и удалил динамовца Томаша Кендзеру в компенсированное время. Кроме этого поединка, "Динамо" при судействе Романова обыграло дома "Александрию" (1:0, 5-й тур) и "Зарю" (5:0, 19-й тур), а "Шахтер" одолел дома "Арсенал-Киев "(3:0, 2-й тур) и победил на выезде "Зарю" (1:0, 22-й тур).
Ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Володин (Херсон).
Четвертый арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Наблюдатель арбитража – Андрей Шандор (Львов).
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