Украинская футбольная Премьер-лига: расписание и результаты 9 тура

"Шахтер" сыграет с "Черноморцем" в воскресенье. Фото shakhtar.com

Наши представители в еврокубках – "Шахтер", "Динамо" и "Ворскла" – свои матчи проведут в воскресенье

В чемпионате Украины по футболу в этот уикенд проходят матчи девятого тура Премьер-лиги. "Динамо" и "Шахтер" проведут свои поединки против "Десны" и "Черноморца" в воскресенье.

Напомним, что накануне девятого тура ЧУ "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 2:2. В Харькове "горнякам" дважды пришлось отыгрываться.

А "Динамо" в Лиге Европы не удержало победный счет с "Астаной" из Казахстана, пропустив гол на добавленных минутах второго тайма.

В свою очередь, полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4, забив два мяча в концовке встречи.

Суббота, 22 сентября:

14:00 "Мариуполь" – "Александрия"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 2.95 – 3.05 – 2.60

17:00 "Львов" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 2.95 – 3.05 – 2.60

19:30 "Арсенал" Киев – "Олимпик"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 3.55 – 3.35 – 2.15

Воскресенье, 23 сентября:

17:00 "Динамо" – "Десна"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.15 – 7.00 – 19.7

17:00 "Шахтер" – "Черноморец"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 1.09 – 9.70 – 29.0

19:30 "Ворскла" – "Заря"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.35

Таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 8 7 0 1 20-4 21 2 АЛЕКСАНДРИЯ 8 5 1 2 10-5 16 3 ДИНАМО К 7 4 2 1 6-4 14 4 ЗАРЯ 8 3 3 2 10-6 12 5 ВОРСКЛА 8 4 0 4 7-10 12 6 ДЕСНА 8 3 1 4 9-9 10 7 ЛЬВОВ 8 2 3 3 8-9 9 8 ЧЕРНОМОРЕЦ 8 2 3 3 7-8 9 9 ОЛИМПИК 8 2 3 3 9-13 9 10 КАРПАТЫ 8 2 2 4 8-10 8 11 МАРИУПОЛЬ 7 2 1 4 10-14 7 12 АРСЕНАЛ 8 1 1 6 4-16 4



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