Украинская футбольная Премьер-лига: расписание и результаты 9 тура

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Наши представители в еврокубках – "Шахтер", "Динамо" и "Ворскла" – свои матчи проведут в воскресенье
В чемпионате Украины по футболу в этот уикенд проходят матчи девятого тура Премьер-лиги. "Динамо" и "Шахтер" проведут свои поединки против "Десны" и "Черноморца" в воскресенье.
Напомним, что накануне девятого тура ЧУ "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 2:2. В Харькове "горнякам" дважды пришлось отыгрываться.
А "Динамо" в Лиге Европы не удержало победный счет с "Астаной" из Казахстана, пропустив гол на добавленных минутах второго тайма.
В свою очередь, полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4, забив два мяча в концовке встречи.
Суббота, 22 сентября:
14:00 "Мариуполь" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.95 – 3.05 – 2.60
17:00 "Львов" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.95 – 3.05 – 2.60
19:30 "Арсенал" Киев – "Олимпик"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 3.55 – 3.35 – 2.15
Воскресенье, 23 сентября:
17:00 "Динамо" – "Десна"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.15 – 7.00 – 19.7
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.09 – 9.70 – 29.0
19:30 "Ворскла" – "Заря"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.35
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|8
|7
|0
|1
|20-4
|21
|2
|АЛЕКСАНДРИЯ
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|3
|ДИНАМО К
|7
|4
|2
|1
|6-4
|14
|4
|ЗАРЯ
|8
|3
|3
|2
|10-6
|12
|5
|ВОРСКЛА
|8
|4
|0
|4
|7-10
|12
|6
|ДЕСНА
|8
|3
|1
|4
|9-9
|10
|7
|ЛЬВОВ
|8
|2
|3
|3
|8-9
|9
|8
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|8
|2
|3
|3
|7-8
|9
|9
|ОЛИМПИК
|8
|2
|3
|3
|9-13
|9
|10
|КАРПАТЫ
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|11
|МАРИУПОЛЬ
|7
|2
|1
|4
|10-14
|7
|12
|АРСЕНАЛ
|8
|1
|1
|6
|4-16
|4
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