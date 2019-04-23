"Украинское классико" и другие матчи 25-го тура Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/ec5/a52/5cbec5a529ef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/ec5/a52/5cbec5a529ef0.jpg 2019-04-23T10:59:37+03:00 Новости На "Олимпийском" сойдутся лидеры чемпионата Украины

Во вторник стартует 25-й тур чемпионата Украины. 23 апреля пройдут матчи второй шестерки, ведущей борьбы за выживание, а на следующий день запланированы встречи претендентов на чемпионство и места в еврокубках.

Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. "Горняки" опережают киевлян на семь баллов и на "Олимпийском" могут поставить точку в гонке за золотыми медалями. Кстати, ранее мы писали, что матчу "Динамо" – "Шахтер" дебаты – не помеха: "Газон "Олимпийского" в среду будет идеальным".

Вторник, 23 апреля

17:00 "Олимпик" – "Арсенал"

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского

ТВ: Футбол-2

Букмекеры: 2.25 – 3.10 – 3.00

18:00 "Карпаты" – "Черноморец"

ТВ: Zik

Букмекеры: 1.85 – 3.20 – 4.10

19:30 "Ворскла" – "Десна"

ТВ: Футбол-2

ТВ: 2.70 – 3.00 – 2.50

Среда, 24 апреля

17:00 "Александрия" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол-1

Букмекеры: 1.80 – 3.10 – 4.50

17:00 "Заря" – "Львов"

В Запорожье на "Славутич Арене"

ТВ: УНИАН

ТВ: 1.75 – 3.25 – 4.50

18:30 "Динамо" – "Шахтер"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 2.55 – 3.20 – 2.55

Турнирная таблица: