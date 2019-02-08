В атаке Соль – голов ноль: "Динамо" не может выиграть на сборах три матча подряд//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d9a/302/5c5d9a3024530.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d9a/302/5c5d9a3024530.jpg2019-02-08T17:04:00+02:00Новости
Киевляне в трех матчах забили всего один мяч, а их главный форвард пока "молчит"
В атаке Соль – голов ноль: "Динамо" не может выиграть на сборах три матча подряд
Киевляне в трех матчах забили всего один мяч, а их главный форвард пока "молчит"
Киевское Динамо не смогло выиграть в третьем спарринге подряд на сборах в Испании. В очередном контрольном матче подопечные Александра Хацкевича встречались с еще одним участником 1/16 финала Лиги Европы шведским "Мальме". Новичок команды испанский нападающий Фран Соль провел на поле весь матч, но снова не сумел отличиться забитыми мячами. Недавно его игру прокомментировал эксперт Вадим Евтушенко: "Солю нужно попадать в пустые ворота".
"Динамо" – "Мальме" – 0:0
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Алибеков (Шабанов, 46), Миколенко, Че Че (Шепелев, 46), Буяльский, Шапаренко (Русин, 72), Вербич, Цыганков, Соль.
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.