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Вчера, 15:35  Версия для печати  Отправить другу
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В чемпионате Украины обновили антирекорд посещаемости https://www.segodnya.ua/img/article/11177/99_main.1519652137.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11177/99_tn.1519652137.jpg Новости "Олимпик" и "Сталь" во второй раз обновляют зрительский антирекорд Премьер-лиги
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В чемпионате Украины обновили антирекорд посещаемости

"Олимпик" и "Сталь" во второй раз обновляют зрительский антирекорд Премьер-лиги

Матч 21-го тура чемпионата Украины между донецким "Олимпиком" и каменской "Сталью" (2:0), который прошел на киевском стадионе "Динамо" имени В.Лобановского, посетило всего 84 болельщика.

Этот показатель является абсолютным антирекордом в 26-летней истории чемпионатов Украины.

Интересно, что прежний антирекорд также принадлежал поединку между "Олимпиком" и "Сталью". В игре 19-го тура минувшего сезона на "Арене Львов" присутствовало 167 болельщиков.

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Отметим, что 21-й тур чемпионата установил антирекорд посещаемости в сезоне 2017/18. Шесть матчей в сумме собрали на трибунах всего 10 684 зрителя.

Больше всего зрителей собралось в Одессе на поединке "Черноморец" – "Карпаты" (0:0) – 4 124 зрителя.

Рекорд текущего сезона по посещаемости принадлежит поединку "Динамо" – "Шахтер" в Киеве (38 618 зрителей), но самым посещаемым клубом сезона являются как раз "горняки". Матчи с их участие дома и на выезде собрали на данный момент 149 466 зрителей.

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Источники: Террикон, Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, болельщики, чемпионат Украины

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