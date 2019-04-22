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В "Динамо" занервничали: Виктор Коваленко готов сыграть в "классико" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/e05/dd3/5cbe05dd37f3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/e05/dd3/5cbe05dd37f3a.jpg Новости Украинский полузащитник вернулся в общую группу "Шахтера" и готовится к матчу с киевлянами
В "Динамо" занервничали: Виктор Коваленко готов сыграть в "классико"

В "Динамо" занервничали: Виктор Коваленко готов сыграть в "классико"

Украинский полузащитник вернулся в общую группу "Шахтера" и готовится к матчу с киевлянами

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 25-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", который состоится в среду, 24 апреля, в Киеве в НСК "Олимпийский". Сегодня горняки провели очередное занятие в загородном комплексе "Святошин". В общую группу вернулся полузащитник Виктор Коваленко, а вот у Максима Малышева и Андрея Тотовицкого по-прежнему индивидуальная программа.

Отметим, что Коваленко является главным экспертом по "Динамо" в составе "Шахтера". Осенью прошлого года Виктор стал автором победного гола в концовке встречи чемпионата Украины, а совсем недавно реализовал решающий пенальти в послематчевой серии 1/4 финала Кубка Украины.

"К "Динамо" готовимся в отличном настроении!", – говорит защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. – "Знаем и понимаем, как важен предстоящий матч. "Динамо" также отдаст все силы, потому ожидаем хорошую, боевую встречу. На ничью никто не настраивается – "Шахтер" всегда играет только на победу. Не думаю, что в предстоящем классико решится судьба чемпионства. Впереди еще много поединков с сильными соперниками".

Матч "Динамо" – "Шахтер" рассудит нефартовый для Хацкевича арбитр. При судействе Виталия Романова коуч киевлян потерпел первое поражение от Фонсеки в УПЛ.


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Виктор Коваленко
 
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