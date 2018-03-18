В донбасском дерби "Шахтер" разгромил "Мариуполь"

"Горняки" забили в ворота азовцев три мяча

Сегодня в рамках 24 тура чемпионата Украины по футболу в Харькове прошло донбасское дерби. "Шахтер" принимал "Мариуполь".

Лидер Премьер-лиги без труда отгрузил мариупольцам три гола. На 27-й минуте Бутко прострелил и Исмаили пробил в угол. В компенсированное время Марлос удвоил преимущество "горняков", закрутив под дальнюю штангу. Третий гол также мог забить Марлос, но с его ударом справился Худжамов, мяч отскочил к Феррейре, который отпасовал Фреду, а тот уже поразил ворота.

"Шахтер" – "Мариуполь" – 3:0

Голы: Исмаили (27), Марлос (45+3), Фред (67)

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Бутко, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Алан Патрик, Фред, Тайсон, Феррейра.

"Мариуполь": Худжамов, Неплях, Дава, Яворский, Насонов, Белый, Мишнев, Тищенко, Демири (Быков, 79), Дедечко (Авагимян, 69), Диденко.

Напомним, что сегодня еще сыграет ближайший преследователь донецкого клуба киевское "Динамо". На "Олимпийском" в 19:30 начнется матч "Динамо" – "Ворскла", список трансляций поединка.