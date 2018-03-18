  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 18:58  Версия для печати  Отправить другу
×
В донбасском дерби "Шахтер" разгромил "Мариуполь" https://www.segodnya.ua/img/article/11234/11_main.1521392355.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11234/11_tn.1521392355.jpg Новости "Горняки" забили в ворота азовцев три мяча
Дерби в Харькове. Фото AFP
Дерби в Харькове. Фото AFP

В донбасском дерби "Шахтер" разгромил "Мариуполь"

"Горняки" забили в ворота азовцев три мяча

Сегодня в рамках 24 тура чемпионата Украины по футболу в Харькове прошло донбасское дерби. "Шахтер" принимал "Мариуполь".

Лидер Премьер-лиги без труда отгрузил мариупольцам три гола. На 27-й минуте Бутко прострелил и Исмаили пробил в угол. В компенсированное время Марлос удвоил преимущество "горняков", закрутив под дальнюю штангу. Третий гол также мог забить Марлос, но с его ударом справился Худжамов, мяч отскочил к Феррейре, который отпасовал Фреду, а тот уже поразил ворота.

"Шахтер" – "Мариуполь" – 3:0
Голы: Исмаили (27), Марлос (45+3), Фред (67)

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Бутко, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Алан Патрик, Фред, Тайсон, Феррейра.

"Мариуполь": Худжамов, Неплях, Дава, Яворский, Насонов, Белый, Мишнев, Тищенко, Демири (Быков, 79), Дедечко (Авагимян, 69), Диденко.

Напомним, что сегодня еще сыграет ближайший преследователь донецкого клуба киевское "Динамо". На "Олимпийском" в 19:30 начнется матч "Динамо" – "Ворскла", список трансляций поединка.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"