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Вчера, 18:22  Версия для печати  Отправить другу
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В донецкий "Олимпик" перешел игрок юношеской сборной Франции https://www.segodnya.ua/img/article/11575/47_main.1532532287.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11575/47_tn.1532532287.jpg Новости Клуб на три года подписал контракт с Тейшейрой
В донецкий "Олимпик" перешел игрок юношеской сборной Франции

В донецкий "Олимпик" перешел игрок юношеской сборной Франции

Клуб на три года подписал контракт с Тейшейрой

Донецкий "Олимпик" продолжает усиливать свой состав. Команду пополнил французский полузащитник Максим Ду Коуту Тейшейра. С первым легионером из Франции в истории клуба подписан контракт сроком на три года.

Максим Тейшейра

Родился: 13 декабря 1996 года
Возраст: 21 год
Место рождения: Нёйи-сюр-Сен
Гражданство: Франция
Рост/вес: 172/68
Амплуа: полузащитник
Предыдущие клубы: "Тур" (Франция), "Авои" (Франция)

Новичок "Олимпик" родом из пригорода Парижа, является воспитанником футбольного клуба "Тур". В Лиге 2 сыграл 17 матчей, сделал одну голевую передачу. Провел одну игру в Кубке Франции. Защищал цвета юношеской сборной "трехцветных", в составе которых провел три поединка. Выступал вместе с нынешним чемпионом мира Лукасом Эрнандесом. Может сыграть как на острие атак, так и в подыгрыше.

Напомним, что в первом туре чемпионата Украины "Олимпик" на выезде проиграл одесскому "Черноморцу"

Неделю назад клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.
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Источник: Официальный сайт футбольного клуба "Олимпик" (Донецк)
Тэги: футбол, Олимпик Донецк
 
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