В КДК ФФУ объяснили защитнику "Динамо" разницу между плевками

Никита Бурда и Тамаш Кадар после того самого матча с "Ворсклой". Фото fcdynamo.kiev.ua

Венгерский защитник Тамаш Кадар получил отказ на пересмотр трехматчевой дисквалификации

Просьба венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара о пересмотре решения КДК ФФУ о его трехматчевой дисквалификации не была удовлетворена. Но секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Игорь Грищенко дал развернутый ответ на два официальных письма футболиста, который получил наказание за плевок в сторону арбитра Анатолия Абдулы в матче с "Ворсклой".

"В ответ на Ваши письма от 28 октября 2018 г. и 1 ноября 2018 г. Контрольно-дисциплинарный комитет (в дальнейшем – КДК) излагает свою позицию по этому вопросу.

1. Вы утверждаете, что решение КДК, принятое 23 октября 2018 года, серьезно повлияло на Вашу психику и помешало сфокусироваться на матче Лиги Европы ФК "Ренн" – ФК "Динамо" Киев. Соответственно, ответ на Ваше первое письмо не был сразу подготовлен только по одной причине – чтобы не повлиять на Вас и ФК "Динамо" Киев перед матчем Кубка Украины ФК "Минай" – ФК "Динамо" Киев, 31 октября 2018 года.

2. Относительно Вашей ссылки на разницу между "плевком в направлении арбитра" и "плевком в арбитра": КДК должен обратить Ваше внимание на норму Дисциплинарного кодекса ФФУ (Приложение 5), которая предусматривает отстранение на 6 (шесть) матчей за нарушение "плевок в направлении официального лица".

3. Принимая решение против Вас, КДК принял во внимание все смягчающие обстоятельства, предоставленные представителем Вашего клуба на заседании КДК 31 октября 2018 года. В результате КДК решил в соответствии со Статьей 27 Дисциплинарного кодекса уменьшить наказание в два раза до самого нижнего лимита – до 3 (трех матчей).

4. Такая же норма Статьи 27 Дисциплинарного кодекса была применена в многочисленных решениях КДК в отношении футболистов всех клубов Украинской Премьер-Лиги (включая игроков и тренеров Вашего клуба, ФК "Динамо" Киев, и включая футболиста Исмаили, которого Вы упомянули в своих письмах).

5. Относительно Вашей ссылки на "желание, чтобы сильнейшие клубы страны участвовали в очных матчах в сильнейших составах", что было озвучено Председателем КДК в своей речи во время интервью после заседания КДК, мы должны сообщить Вам, что эта цитата касалась решения КДК не применять никакого наказания к Вам и другому игроку ФК "Динамо" Киев, Никите Бурде, за ваше ненадлежащее поведение касательно игрока ФК "Шахтер" Донецк Андрея Тотовицкого во время матча за Суперкубок Украины, 21 июля 2018 года.

6. В соответствии со Статьей 84 Дисциплинарного кодекса ФФУ, апелляция на решения о дисквалификации на период от 1 до 3 матчей (включительно) не может быть подана.

7. Соответственно, решение КДК относительно Вашей дисквалификации не может быть пересмотрено".

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