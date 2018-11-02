  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 15:33  Версия для печати  Отправить другу
×
В КДК ФФУ объяснили защитнику "Динамо" разницу между плевками https://www.segodnya.ua/img/article/11851/97_main.1541165616.png https://www.segodnya.ua/img/article/11851/97_tn.1541165616.png Новости Венгерский защитник Тамаш Кадар получил отказ на пересмотр трехматчевой дисквалификации
Никита Бурда и Тамаш Кадар после того самого матча с &quot;Ворсклой&quot;. Фото fcdynamo.kiev.ua
Никита Бурда и Тамаш Кадар после того самого матча с "Ворсклой". Фото fcdynamo.kiev.ua

В КДК ФФУ объяснили защитнику "Динамо" разницу между плевками

Венгерский защитник Тамаш Кадар получил отказ на пересмотр трехматчевой дисквалификации

Просьба венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара о пересмотре решения КДК ФФУ о его трехматчевой дисквалификации не была удовлетворена. Но секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Игорь Грищенко дал развернутый ответ на два официальных письма футболиста, который получил наказание за плевок в сторону арбитра Анатолия Абдулы в матче с "Ворсклой".

"В ответ на Ваши письма от 28 октября 2018 г. и 1 ноября 2018 г. Контрольно-дисциплинарный комитет (в дальнейшем – КДК) излагает свою позицию по этому вопросу.

1. Вы утверждаете, что решение КДК, принятое 23 октября 2018 года, серьезно повлияло на Вашу психику и помешало сфокусироваться на матче Лиги Европы ФК "Ренн" – ФК "Динамо" Киев. Соответственно, ответ на Ваше первое письмо не был сразу подготовлен только по одной причине – чтобы не повлиять на Вас и ФК "Динамо" Киев перед матчем Кубка Украины ФК "Минай" – ФК "Динамо" Киев, 31 октября 2018 года.

2. Относительно Вашей ссылки на разницу между "плевком в направлении арбитра" и "плевком в арбитра": КДК должен обратить Ваше внимание на норму Дисциплинарного кодекса ФФУ (Приложение 5), которая предусматривает отстранение на 6 (шесть) матчей за нарушение "плевок в направлении официального лица".

3. Принимая решение против Вас, КДК принял во внимание все смягчающие обстоятельства, предоставленные представителем Вашего клуба на заседании КДК 31 октября 2018 года. В результате КДК решил в соответствии со Статьей 27 Дисциплинарного кодекса уменьшить наказание в два раза до самого нижнего лимита – до 3 (трех матчей).

4. Такая же норма Статьи 27 Дисциплинарного кодекса была применена в многочисленных решениях КДК в отношении футболистов всех клубов Украинской Премьер-Лиги (включая игроков и тренеров Вашего клуба, ФК "Динамо" Киев, и включая футболиста Исмаили, которого Вы упомянули в своих письмах).

5. Относительно Вашей ссылки на "желание, чтобы сильнейшие клубы страны участвовали в очных матчах в сильнейших составах", что было озвучено Председателем КДК в своей речи во время интервью после заседания КДК, мы должны сообщить Вам, что эта цитата касалась решения КДК не применять никакого наказания к Вам и другому игроку ФК "Динамо" Киев, Никите Бурде, за ваше ненадлежащее поведение касательно игрока ФК "Шахтер" Донецк Андрея Тотовицкого во время матча за Суперкубок Украины, 21 июля 2018 года.

6. В соответствии со Статьей 84 Дисциплинарного кодекса ФФУ, апелляция на решения о дисквалификации на период от 1 до 3 матчей (включительно) не может быть подана.

7. Соответственно, решение КДК относительно Вашей дисквалификации не может быть пересмотрено".

Читайте также:
Стартовала продажа билетов на "украинское класико" "Шахтер" – "Динамо"

Семь лет спустя. Как "Шахтер" выбивал "Динамо" из Кубка Украины
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: isport.ua
Тэги: Динамо Киев, дисквалификация, КДК ФФУ, Тамаш Кадар
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"