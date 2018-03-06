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Сегодня, 16:15  Версия для печати  Отправить другу
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В перенесенном матче "Зирка" и "Александрия" обошлись без голов https://www.segodnya.ua/img/article/11201/89_main.1520345737.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11201/89_tn.1520345737.jpg Новости Команды сыграли заключительный поединок первого этапа чемпионата Украины
В перенесенном матче "Зирка" и "Александрия" обошлись без голов

В перенесенном матче "Зирка" и "Александрия" обошлись без голов

Команды сыграли заключительный поединок первого этапа чемпионата Украины

Сегодня в Кропивницком была поставлена точка в первом этапа чемпионата Украины по футболу. "Зирка" и "Александрия" сыграли перенесенный матч 22 тура Премьер-лиги. Напомним, поединок должен был состояться 3 марта, однако из-за сильного снегопада пришлось сместить сроки проведения.

Обе команды из Кировоградской области не следующем этапе Премьер-лиги будут играть во второй шестерке, стараясь сохранить прописку в высшем дивизионе. Поэтому любые очки были архиважны. Особенно клубу из областного центра.

Матч прошел в борьбе, но без явных голевых моментов. В итоге была зафиксирована ничья – 0:0.

Напомним участников второй топ-6 с очками: "Олимпик" (28), "Александрия" (23), "Карпаты" (19), "Зирка" (19), "Черноморец" (18), "Сталь" (15). Кроме того, львовяне могут оказаться в зоне вылета, если не оспорят снятие шести очков за долги.

Накануне старта второго этапа чемпионата Украины "Сегодня" выделила пять событий, которые по итогам финальных 10 туров могут произойти впервые в 26-летней истории нашей "вышки".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, ФК Александрия

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