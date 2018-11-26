В Премьер-лиге остались только две команды, не побеждавшие "Динамо"

В сезоне-2018/2019 первые победы над киевлянами оформили "Львов" и "Александрия"

Трудовая победа "Александрии" над "Динамо" в 16-м туре Премьер-лиги стала для команды Владимира Шарана первой над столичным грандом за все годы выступления в чемпионате Украины. До этого александрийцы побеждали киевлян только в Кубке Украины – в апреле 2016 года, выбив тогда "Динамо" из розыгрыша. Теперь был закрыт ноль в чемпионате страны.

Примечательно, что в сезоне-2018/2019 первую победу над "Динамо" в чемпионате Украины оформил еще и "Львов" – совсем недавно. Теперь в Премьер-лиге осталось только два клуба, которые ни разу не обыгрывали "Динамо".

Это киевский "Арсенал" – три ничьих и 24 поражения в 27 матчах (с учетом ЦСКА – пять ничьих и 36 поражений в 41 матче) в чемпионате и Кубке Украины. И это – новичок элитного дивизиона "Десна" – два поражения в двух встречах в чемпионате и Кубке Украины.

Рейтинг клубов, которые обыгрывали "Динамо" в чемпионате Украины из нынешнего состава участников Премьер-лиги выглядит так: "Шахтер" – 20 побед, "Карпаты" – 6, "Черноморец" – 5, "Ворскла", "Заря" – по 4, "Мариуполь" – 2, "Александрия", "Львов", "Олимпик" – по 1.

Игру "Александрия" – "Динамо" прокомментировал главный тренер киевлян Александр Хацкевич: рассказал об усталости игроков "Динамо" после матчей сборных, вынужденных перестановках и доверии к Денису Бойко.