"В Сан-Паулу есть учебно-тренировочный центр "Львов" – гендиректор Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/796/251/5c77962514897.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/796/251/5c77962514897.jpg 2019-02-28T10:05:32+02:00 Новости Команда украинской Премьер-лиги воспитывает футболистов в Бразилии

В зимнее межсезонье ПФК "Львов" продолжил активную работу на трансферном рынке и пополнился еще восемью легионерами из Бразилии. Брали на перспективу: возраст игроков от 20 до 22 лет. Имена ничего не говорят, но и о Тэйлоре и Бруно Дуарте, которые стали открытиями нынешнего сезона, ранее никто не слышал.



- Почему именно бразильцы? - поинтересовалась "Сегодня" у генерального директора ПФК "Львов" Андрея Панькива.

- В Бразилии традиционно всегда была, есть и будет россыпь талантливых игроков, а сборная до сих пор чаще всех побеждала на чемпионатах мира по футболу. Поэтому руководством клуба и был избран именно такой вектор.



- Легионеры из других стран клубом вообще не рассматриваются?

- Команда - это сложная система. Если ее разбавлять футболистами из разных стран и культур, то есть вероятность нарушения командной химии. Приглашая лишь бразильцев, стараемся таким образом избегать всевозможных конфликтов среди игроков.



- У вас есть секрет, как быстрее адаптировать бразильца к украинскому футболу?

- Конкретных секретов - нет. Но в этом плане есть определенный опыт и наработки. Со всеми потенциальными новичками мы всегда ведем диалог, рассказываем, где им предстоит играть, какие, к примеру, погодные условия и так далее. К сожалению, не все справляются: кто-то не проходит процесс адаптации, кто-то травмируется... Процесс селекции не всегда бывает на сто процентов удачным. Тем не менее на данный момент у тренерского штаба в заявке на сезон достаточно кадров для ротации.



- А как же украинцы?

- Для клуба также очень важно и украинское направление. "Львов" регулярно делегирует своих игроков в сборные Украины разных возрастов. Руководство приняло решение развивать именно львовский футбол, а потому сделана ставка на местных ребят - из Львова и области. К примеру, нынешний состав дубля на сто процентов состоит из таких игроков.



- В Бразилии ведь ваш клуб не только ищет футболистов, но и воспитывает.

- Да, там у нас функционирует учебно-тренировочный центр "Львов" (Сан-Паулу), в его работе задействованы как бразильские, так и украинские специалисты. Задачей центра является селекция футболистов с их последующим ознакомлением с игровым стилем ПФК "Львов" и адаптацией к особенностям украинского футбола. Лучшие игроки центра по итогам учебно-тренировочных циклов получают шанс показать свои качества в ПФК "Львов". Также "Львов" тесно сотрудничает с бразильским футбольным клубом "Палмейрас".



- И что, уже видны результаты работы?

- Многие нынешние игроки "Львова" являются воспитанниками центра. Это и Мартан, и Сабино - из тех, кто выступал в 2018 году. Сейчас вот пришли Висенте, Алваро, Пернамбуко и Шина. Главное, что выпускники этого центра получают шанс заиграть на уровне украинской Премьер-лиги, клуб всячески способствует процессу футбольной и социальной адаптации игроков у нас.

Ранее мы писали, что за всю историю в чемпионате Украины выступали 150 бразильских футболистов.