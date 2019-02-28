"В Сан-Паулу есть учебно-тренировочный центр "Львов" – гендиректор
Андрей Лапченко
//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/796/251/5c77962514897.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/796/251/5c77962514897.jpg2019-02-28T10:05:32+02:00Новости
Команда украинской Премьер-лиги воспитывает футболистов в Бразилии
"Львов": 5 бразильцев в основе, 1 на футболке (травмированный Тэйлор)
"В Сан-Паулу есть учебно-тренировочный центр "Львов" – гендиректор
Команда украинской Премьер-лиги воспитывает футболистов в Бразилии
В зимнее межсезонье ПФК "Львов" продолжил активную работу на трансферном рынке и пополнился еще восемью легионерами из Бразилии. Брали на перспективу: возраст игроков от 20 до 22 лет. Имена ничего не говорят, но и о Тэйлоре и Бруно Дуарте, которые стали открытиями нынешнего сезона, ранее никто не слышал.
- Почему именно бразильцы? - поинтересовалась "Сегодня" у генерального директора ПФК "Львов" Андрея Панькива.
- В Бразилии традиционно всегда была, есть и будет россыпь талантливых игроков, а сборная до сих пор чаще всех побеждала на чемпионатах мира по футболу. Поэтому руководством клуба и был избран именно такой вектор.
- Легионеры из других стран клубом вообще не рассматриваются?
- Команда - это сложная система. Если ее разбавлять футболистами из разных стран и культур, то есть вероятность нарушения командной химии. Приглашая лишь бразильцев, стараемся таким образом избегать всевозможных конфликтов среди игроков.
- У вас есть секрет, как быстрее адаптировать бразильца к украинскому футболу?
- Конкретных секретов - нет. Но в этом плане есть определенный опыт и наработки. Со всеми потенциальными новичками мы всегда ведем диалог, рассказываем, где им предстоит играть, какие, к примеру, погодные условия и так далее. К сожалению, не все справляются: кто-то не проходит процесс адаптации, кто-то травмируется... Процесс селекции не всегда бывает на сто процентов удачным. Тем не менее на данный момент у тренерского штаба в заявке на сезон достаточно кадров для ротации.
- А как же украинцы?
- Для клуба также очень важно и украинское направление. "Львов" регулярно делегирует своих игроков в сборные Украины разных возрастов. Руководство приняло решение развивать именно львовский футбол, а потому сделана ставка на местных ребят - из Львова и области. К примеру, нынешний состав дубля на сто процентов состоит из таких игроков.
- В Бразилии ведь ваш клуб не только ищет футболистов, но и воспитывает.
- Да, там у нас функционирует учебно-тренировочный центр "Львов" (Сан-Паулу), в его работе задействованы как бразильские, так и украинские специалисты. Задачей центра является селекция футболистов с их последующим ознакомлением с игровым стилем ПФК "Львов" и адаптацией к особенностям украинского футбола. Лучшие игроки центра по итогам учебно-тренировочных циклов получают шанс показать свои качества в ПФК "Львов". Также "Львов" тесно сотрудничает с бразильским футбольным клубом "Палмейрас".
- И что, уже видны результаты работы?
- Многие нынешние игроки "Львова" являются воспитанниками центра. Это и Мартан, и Сабино - из тех, кто выступал в 2018 году. Сейчас вот пришли Висенте, Алваро, Пернамбуко и Шина. Главное, что выпускники этого центра получают шанс заиграть на уровне украинской Премьер-лиги, клуб всячески способствует процессу футбольной и социальной адаптации игроков у нас.
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.