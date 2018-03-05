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Вацко: "Я не понимаю, почему бывают клубы "равнее других"?" https://www.segodnya.ua/img/article/11198/11_main.1520252771.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11198/11_tn.1520252771.jpg Новости Одни клубы вкладывают деньги в подготовку полей, а другие ссылаются на форс-мажор
Виктор Вацко. Фото канал &quot;Футбол&quot;
Виктор Вацко. Фото канал "Футбол"

Вацко: "Я не понимаю, почему бывают клубы "равнее других"?"

Одни клубы вкладывают деньги в подготовку полей, а другие ссылаются на форс-мажор

Известный комментатор и ведущий "Великого футбола" Виктор Вацко прокомментировал перенос матча 22-го тура чемпионата Украины "Звезда" – "Александрия" из-за неготовности поля кропивницкой команды, сравнив его с работой, которую по подготовке провела полтавская "Ворскла":

"По такому полю хорошо, что вообще игра состоялась. Или не хорошо, учитывая, что следующий тур уже в пятницу. Хотя для "Ворсклы" возможно это и хорошо, потому что они будут играть против "Шахтера".

Мне в этом контексте обидно вот за что – президент ФФУ говорит: "Мы за равные условия для каждого клубе, не будет равных за равных". Украину засыпало снегом, прошлый тур Одессу засыпало снегом, две недели сильные снегопады. Поле в Полтаве было в нормальном состоянии. Сегодня Киев засыпало снегом, и мы знаем, что неделю Киев засыпало снегом, снег валил прямо во время матча. "Динамо" сыграло с "Зарей"? Сыграло. Мучились обе команды, но играли. Еще получился красивый матч.

Посмотрите на Полтаву, посмотрите на то, что вокруг стадиона было. Но люди готовили стадион. Люди вкладывают средства в подогрев, люди вкладывают средства в пленку, в рабочую силу, которая следит за этим, чтобы стадион был готов. Потому что в регламенте написано, что клуб обязан подготовить поле к игре.

Я не понимаю, почему одни играют, а другие нет. Одни инвестируют средства для того, чтобы поле было в соответствии с регламентом. А другим игры переносят. Я имею в виду матч "Зирка" – "Александрия", я имею в виду прошлый сезон "Олимпик" – "Карпаты" (матч 17-го тура УПЛ сезона 2016/17). Я не понимаю, почему "Карпаты" не доиграли матч с "Олимпиком" на следующий день (матч 18-го тура УПЛ сезона 2017/18).

Я не понимаю, почему бывают клубы "равнее других"? Почему инвестор "Ворсклы" должен платить агрономам, за подогрев, за электроэнергию? Одни хотят соответствовать статусу Премьер-лиги, другие – нет. Одни вкладывают усилия, финансы, труд, а другие говорят форс-мажор" – отметил Виктор Вацко в эфире "Великого футбола".

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Источник: Канал Футбол
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Виктор Вацко

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