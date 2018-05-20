"Верес" и "Мариуполь" сыграли вничью в последнем матче сезона в Премьер-лиге

Матч во Львове завершился со счетом 1:1

В матче заключительного 32 тура чемпионата Украины "Верес" и "Мариуполь" сыграли вничью. Поединок прошел в воскресенье во Львове на стадионе "Украина" и завершился со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 61-й минуте Денис Кожанов вывел "Верес" вперед, а на 79-й Анатолий Диденко счет сравнял. В концовке встречи защитник "Вереса" Сергей Симинин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этого матча в активе "Вереса" стало 35 очков – команда осталась на последнем месте в первой "шестерке" чемпионата Украины. У "Мариуполя" 39 очков и пятое место в таблице.

"Верес" – "Мариуполь" – 1:1 (0:0)

Голы: Кожанов (61) – Диденко (79)

Желтые карточки: Степанюк (58), Симинин (69), Каленчук (81), Симинин (87) – Тотовицкий (43), Игнатенко (58), Борячук (71),

Удаления: Симинин (87, повторное предупреждение)

В параллельном матче украинской Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Зарю" со счетом 2:0 и завоевала бронзовые медали.

Напомним, что ранее в "украинском Класико" в рамках 32 тура Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1, но матч уже ничего не решал с турнирной точки зрения.