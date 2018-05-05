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5 Мая 2018, 16:00  Версия для печати  Отправить другу
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"Верес" и "Ворскла" разделили очки в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11360/8_main.1525525222.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11360/8_tn.1525525222.jpg Новости Поединок третьей и шестой команд чемпионата Украины завершился без забитых мячей
Фото ФК &quot;Верес&quot;
Фото ФК "Верес"

"Верес" и "Ворскла" разделили очки в чемпионате Украины

Поединок третьей и шестой команд чемпионата Украины завершился без забитых мячей

Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть "Верес" в матче 30-го тура чемпионата Украины. Поединок, прошедший на стадионе "Арена Львов" во Львове, завершился нулевой ничьей.

Полтавский клуб не может выиграть три матча подряд. Правда, в предыдущих поединках "Ворскла" уступала лидерам "Шахтеру" (2:4) и "Динамо" (0:1).

У "Вереса" серия без побед тянется со старта второго этапа чемпионата Украины, когда команды были разделены на две шестерки.

"Верес" – "Ворскла" – 0:0

"Верес": Бандура, Мягков, Лукьянчук, Приймак, Каменюка, Каленчук, Карасюк, Кожанов (Кулиш, 89), Жулио Сезар (Морозенко, 46), Степанюк, Микитин (Волошинович, 74).

"Ворскла": Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Кравченко, Скляр, Кобахидзе (Сергийчук, 59), Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Одарюк, 74).

Предупреждения: Каленчук (10), Гиоргадзе (13), Лукьянчук (26), Пердута (27), Шарпар (49), Кулач (63), Приймак (65), Морозенко (87).

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.

В центральном матче 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Зарей". Онлайн "Шахтер" – "Заря" можно смотреть по ТВ и в интернете – список трансляций доступен на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Верес Ровно
 
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