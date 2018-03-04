"Верес" обыграл в гостях худшую команду Премьер-лиги

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Ровенский клуб продолжит борьбу за попадание в еврокубки
В заключительном туре первого этапа чемпионата Украины по футболу встречались команды из противоположных шестерок. Худшая команда Премьер-лиги "Сталь" принимала "Верес" из зоны Лиги Европы.
Ровенский клуб добыл минимальную победу – 1:0. На 30-й минуте встречи в результате быстрой контратаки гол забил Кулиш.
"Сталь" – "Верес" – 0:1
Гол: Кулиш (30)
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, 22. Даниелян (Якимов, 59), Ощипко, Мысык, Климчук (Хоцяновский, 81), Копытов (Нуриев, 46), Месхи, Задерака, Кузык.
"Верес": Сарнавский, Адамюк, Лукьянчук, Борзенко, Каменюка, Каленчук, Кулиш, Кожанов, Западня (Пепи, 75), Карасюк, Степанюк (Морейра, 90).
Сегодня в матче за шестое место в турнирной таблице, дающее право бороться за медали и попадание в еврокубки, "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл "Олимпик" – 1:0. Победный гол за хозяев в первом тайме забил Болбат.
Напомним, что из-за сильного снегопада поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.
Добавим, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.
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