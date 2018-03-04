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"Верес" обыграл в гостях худшую команду Премьер-лиги https://www.segodnya.ua/img/article/11195/49_main.1520173121.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11195/49_tn.1520173121.jpg Новости Ровенский клуб продолжит борьбу за попадание в еврокубки
Победа за ровенчанами. Фото НК &quot;Верес&quot;
Победа за ровенчанами. Фото НК "Верес"

"Верес" обыграл в гостях худшую команду Премьер-лиги

Ровенский клуб продолжит борьбу за попадание в еврокубки

В заключительном туре первого этапа чемпионата Украины по футболу встречались команды из противоположных шестерок. Худшая команда Премьер-лиги "Сталь" принимала "Верес" из зоны Лиги Европы.

Ровенский клуб добыл минимальную победу – 1:0. На 30-й минуте встречи в результате быстрой контратаки гол забил Кулиш.

"Сталь" – "Верес" – 0:1
Гол: Кулиш (30)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, 22. Даниелян (Якимов, 59), Ощипко, Мысык, Климчук (Хоцяновский, 81), Копытов (Нуриев, 46), Месхи, Задерака, Кузык.

"Верес": Сарнавский, Адамюк, Лукьянчук, Борзенко, Каменюка, Каленчук, Кулиш, Кожанов, Западня (Пепи, 75), Карасюк, Степанюк (Морейра, 90).

Сегодня в матче за шестое место в турнирной таблице, дающее право бороться за медали и попадание в еврокубки, "Мариуполь"  на своем поле минимально обыграл "Олимпик" – 1:0. Победный гол за хозяев в первом тайме забил Болбат.

Напомним, что из-за сильного снегопада поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.

Добавим, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Сталь Каменское, Верес Ровно

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