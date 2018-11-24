Видео голов матча "Карпаты" – "Десна" – 0:2

Львовяне пропустили дважды до перерыва

В субботу, 24 ноября, во Львове состоялся матч 16 тура украинской Премьер-лиги. Местнрые "Карпаты" принимали черниговскую "Десну". Все было решено еще до перерыва, когда Филиппов и Старенький забили по голу в ворота хозяев. После перерыва "Карпаты" остались в меньшинстве, за второе предупреждение поле покинул Бородай. После этого львовянам отыграться было почти не реально.

"Карпаты" – "Десна" – 0:2

Голы: Филиппов (27), Старенький (43)



"Карпаты": Шевченко, Лебеденко, Мирошниченко, Папа Гуйе, Эрбес (Мегремич, 55), Бородай, Мякушко, Клец, Швед (Мендес, 69), Гуцуляк (Ди Франко, 65), Понде.



"Десна": Паст, Д. Фаворов, Братков, Имереков, Картушов, Мостовой, Огиря, Старенький (Банасевич, 82), Филиппов (Хлебас, 75), Безбородько (Якимов, 90+2), А. Фаворов.



Предупреждения: Бородай (39, 52), Мендес (90) – Огиря (86).

Удаление: Бородай, 52 (второе предупреждение).



Видео гола Филиппова:

Видео гола Старенького:

Напомним, что ранее в стартовом матче 16 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове сыграл вничью с ФК "Львов" – 0:0.