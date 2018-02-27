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Виктор Леоненко: "Нынешний состав просто не соответствует уровню "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11179/92_main.1519726881.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11179/92_tn.1519726881.jpg Новости Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины – об игре киевлян и Денисе Гармаше
1994 год. Виктор Леоненко в матче &quot;Бавария&quot; - &quot;Динамо&quot;. Фото Getty
1994 год. Виктор Леоненко в матче "Бавария" - "Динамо". Фото Getty

Виктор Леоненко: "Нынешний состав просто не соответствует уровню "Динамо"

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины – об игре киевлян и Денисе Гармаше

Эксперт программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко рассказал о проблемах "Динамо". Напомним, что киевляне в последнем туре чемпионата Украины уступили "Вересу" со счетом 1:3.

"Хацкевич мой друг и я могу о нем много говорить. Но если ты главный тренер команды и не можешь никого купить, здесь уже есть какая-то проблема. Причем я понимаю, если бы президент просто сказал лепить из того, что осталось после Реброва. Однако в "Динамо" же традиционно футболистов покупает Суркис. Функциональная подготовка команды в норме, но Хацкевич постоянно говорит о том, что нужно играть в футбол. Как мы видели в матче с АЕКом, несколько человек решают судьбу матча. Также было и 25 лет назад, когда отдельные люди бегут, атакуют и благодаря личному мастерству дают результат. Это значит, что нынешний состав просто не соответствует уровню "Динамо", – считает Леоненко.

Также Леоненко прокомментировал игру Дениса Гармаша в матче "Динамо" – "АЕК", в котором киевляне сыграли 0:0, но прошли дальше благодаря голу, забитому на выезде.

"Свои игроки так, как это сделал Гармаш, к вратарям не бегут. Кричи не кричи, а если ударишь, то можно и позвоночник сломать, и сотрясение мозга получить. Я бы на месте Хацкевича после первого тайма в Греции посадил бы Гармаша на лавку. А то получается, что у футболиста совсем не идет игра, но мы его все равно ставим. Я не собираюсь учить тренеров, но когда не выходит – нужно менять. Тем более Денис такой парень, что может и красную получить", – сказал Леоненко.

По результатам жеребьевки 1/8 финала их следующим соперником "Динамо" в Лиге Европы стал лимский "Лацио".
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Источник: Канал Футбол
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Виктор Леоненко

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