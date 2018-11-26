Владимир Шаран: "В первом тайме с "Динамо" мы рисковали"

Главный тренер "Александрии" прокомментировал громкую победу над киевлянами

Громкая победа "Александрии" над "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата Украины стала одним из самых значимых успехов главного тренера клуба из райцентра Кропивницкой области Владимира Шарана. После матча, который сделал "Александрию" второй командой Премьер-лиги, наставник триумфаторов ответил на вопросы журналистов.

"Футболисты выполнили все то, что мы планировали. В первом тайме мы рисковали, выпуская и Бабогло, и Гречишкина на позиции правого защитника. В первой половине матча у нас были проблемы, особенно на правом фланге, где здорово сыграл Миколенко, а также Шапаренко, который туда смещался. Они вскрывали наш фланг.

Но наша физическая подготовка, которая существует на протяжении многих лет, этот фундамент, который мы заложили зимой и продолжили летом на сборе в Болгарии, показали, что команда выглядит достаточно прилично, играя с "Динамо".

Высоко встречали, прессинговали, было взаимопонимание, создали немало моментов, чтобы забивать раньше. Нужно отдать должное всем игрокам, которые отдавались игре максимально и выполняли обязанности. Эта победа историческая и очень важная для нас.

Прошлогодняя победа над "Шахтером" и вчерашняя над "Динамо" достойны хороших слов. После таких побед хочется работать дальше, чтобы достигать поставленной задачи.

Также хотел бы поблагодарить всех работников клуба – не так просто в это время готовить поле. Погода могла сказаться на игре".

Прокомментировал игру "Александрия" – "Динамо" и главный тренер киевлян Александр Хацкевич: рассказал об усталости игроков "Динамо" после матчей сборных, вынужденных перестановках и доверии к Денису Бойко.