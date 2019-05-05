"Ворскла" и "Олимпик" делят очки в чемпионате Украины//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/ee2/adf/5ccee2adf32b9.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/ee2/adf/5ccee2adf32b9.jpg2019-05-05T16:20:53+03:00Новости
Полтавчане укрепились на втором месте во второй шестерке чемпионата Украины
"Ворскла" и "Олимпик" делят очки в чемпионате Украины
Полтавчане укрепились на втором месте во второй шестерке чемпионата Украины
Донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла" поделили очки в матче 27-го тура чемпионата Украины. Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился ничьей – 1:1. На гол Чеснакова хозяева поля ответили точным ударом Пасича.
Напомним, что обе команды недавно сменили тренеров – "Олимпик" возглавил Игорь Климовский, а "Ворсклу" тренирует Виталий Косовский.
Напомним, вчера "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией" и практически выбыло из борьбы за золотые медали, ведь в это день "Шахтер" разгромил "Львов" 5:0 и довел свой отрыв в турнирной таблице до девяти баллов.
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