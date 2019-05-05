"Ворскла" и "Олимпик" делят очки в чемпионате Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/ee2/adf/5ccee2adf32b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/ee2/adf/5ccee2adf32b9.jpg 2019-05-05T16:20:53+03:00 Новости Полтавчане укрепились на втором месте во второй шестерке чемпионата Украины

Донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла" поделили очки в матче 27-го тура чемпионата Украины. Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился ничьей – 1:1. На гол Чеснакова хозяева поля ответили точным ударом Пасича.

Напомним, что обе команды недавно сменили тренеров – "Олимпик" возглавил Игорь Климовский, а "Ворсклу" тренирует Виталий Косовский.

"Олимпик" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Пасич (65) – Чеснаков (39)

"Олимпик": Крынский, Цимбалюк, Вантух (Снурницын, 43), Гришко, Политыло, Ксенз, Валеев (Сондей, 73), Гай, Пасич, Дегтярев (Диэйе, 80), Тейшейра.

"Ворскла": Ткаченко, Кане, Даллку (Сакив, 73), Мартыненко, Шарпар (Скляр, 66), Чеснаков, Ребенок, Габелок, Шехич, Васин (Кобахидзе, 46), Николас Карека.

Предупреждения: Ксенз (36), Цимбалюк (50), Валеев (58), Пасич (67), Габелок (70), Ребенок (90).

Удаление: Мартыненко (86).

Напомним, вчера "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией" и практически выбыло из борьбы за золотые медали, ведь в это день "Шахтер" разгромил "Львов" 5:0 и довел свой отрыв в турнирной таблице до девяти баллов.