"Ворскла" на выезде вырвала победу в матче с "Карпатами"

Гол Ардина Даллку на добавленных минутах принес три очка команде из Полтавы

В восьмом туре украинской Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Карпаты". Поединок прошел в субботу во Львове на стадионе "Украина" и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Василия Сачко. Единственный мяч на второй добавленной минуте встречи забил защитник "Ворсклы" и сборной Косово Ардин Даллку.

Интересно, что футболисты львовского клуба больше владели мячом (54 процента против 46 у "Ворсклы"), чаще били по воротам (6:5) и подали больше угловых (7:5).

После этого матча в активе "Ворсклы" стало 12 очков, у "Карпат" осталось 8. В девятом туре Премьер-лиги "Карпаты" во львовском дерби сразятся с ФК "Львов" 22 сентября, а "Ворскла" примет "Зарю" 23 сентября – в День города Полтавы, хозяева уже объявили об акции: билеты на игру будут стоить всего 5 грн.

"Карпаты" – "Ворскла" – 0:1 (0:0)

Гол: Даллку (90+2)

Желтые карточки: Ди Франко (20), Карраскаль (26), Федецкий (62), Де Камарго (73) – Даллку (17), Шарпар (41)

Ранее в субботу "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию" в матче лидеров чемпионата Украины. По голу забили Марлос и Виктор Коваленко.