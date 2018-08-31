  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 21:05  Версия для печати  Отправить другу
×
"Ворскла" не забила пенальти, но обыграла "Черноморец" https://www.segodnya.ua/img/article/11671/84_main.1535738731.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11671/84_tn.1535738731.jpg Новости Полтавчане добыли третью победу в сезоне
Полтавчане выиграли дома. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Полтавчане выиграли дома. Фото ФК "Ворскла"

"Ворскла" не забила пенальти, но обыграла "Черноморец"

Полтавчане добыли третью победу в сезоне

Сегодня в Полтаве стартовал 7 тур чемпионата Украины по футболу. Бронзовый призер прошлого сезона "Ворскла" принимала одесский "Черноморец", который лишь чудом остался в Премьер-лиге после того, как снялась с соревнований "Полтава".

Хозяева должны были открывать счет уже на 24-й минуте, когда Грачев сыграл рукой в собственной штрафной. Однако Кулач не попал в створ, пробивая пенальти. Правда в начале второго тайма Владислав исправился, когда первым оказался на добивании и головой отправил мяч в сетку.

"Моряки" довольно быстро отыгрались, шикарный гол со штрафного забил Чорний. Однако победу вырвали таки хозяева. Хотя и не без везения. Перед финальным свистком Рыжук срезал мяч в собственные ворота, который летел мимо.

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Кулач (49), Рыжук (87, авт.) – Чорний (63)

Напомним, что сегодня "Ворскла" узнала соперников по групповому этапу Лиги Европы. Полтавчане сыграют против лондонского "Арсенала", лиссабонского "Спортинга" и "Карабаха" (Адагам, Азербайджан): календарь "Ворсклы" в Лиге Европы.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Ворскла Полтава
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"