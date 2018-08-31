"Ворскла" не забила пенальти, но обыграла "Черноморец"

Полтавчане добыли третью победу в сезоне

Сегодня в Полтаве стартовал 7 тур чемпионата Украины по футболу. Бронзовый призер прошлого сезона "Ворскла" принимала одесский "Черноморец", который лишь чудом остался в Премьер-лиге после того, как снялась с соревнований "Полтава".

Хозяева должны были открывать счет уже на 24-й минуте, когда Грачев сыграл рукой в собственной штрафной. Однако Кулач не попал в створ, пробивая пенальти. Правда в начале второго тайма Владислав исправился, когда первым оказался на добивании и головой отправил мяч в сетку.

"Моряки" довольно быстро отыгрались, шикарный гол со штрафного забил Чорний. Однако победу вырвали таки хозяева. Хотя и не без везения. Перед финальным свистком Рыжук срезал мяч в собственные ворота, который летел мимо.

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Кулач (49), Рыжук (87, авт.) – Чорний (63)

Напомним, что сегодня "Ворскла" узнала соперников по групповому этапу Лиги Европы. Полтавчане сыграют против лондонского "Арсенала", лиссабонского "Спортинга" и "Карабаха" (Адагам, Азербайджан): календарь "Ворсклы" в Лиге Европы.