"Ворскла" обыграла "Мариуполь" в чемпионате Украины

Полтавский клуб впервые в сезоне провел домашний матч

Полтавская "Ворскла" одержала вторую победу в текущем чемпионате Украины. В матче второго тура полтавчане на домашнем стадионе одолели уставший от еврокубкового вояжа во Францию "Мариуполь". Этот поединок стал для "Ворсклы" первым домашним в сезоне. Из-за замены освещения на арене в Полтаве "бело-зеленые" проводили все предыдущие матчи сезона на выезде.

Победу над "Мариуполем" команде Василия Сачко принес мяч Владислава Кулача и автогол Павла Полегенько. Гости ответили только результативным ударом Руслана Фомина. При этом азовцы отличились в матче первыми, но не сумели удержать приемлемый счет.

"Ворскла" – "Мариуполь" – 2:1

Голы: Кулач (29), Полегенько (88, аг) – Фомин (21)

"Ворскла": Шуст, Артур (Скляр, 78), Пердута, Мартыненко, Шарпар, Чеснаков (Даллку, 14), Ребенок, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Коломоец (Николас Карека, 56).

"Мариуполь": Худжамов, Яворский, Быков, Чоботенко, Тищенко (Борячук, 71), Пихаленок, Полегенько, Чурко, Федорчук, Мишнев (Вакула, 81), Фомин.

Предупреждения: Федорчук (31), Чурко (53), Чоботенко (64).

В субботу, 18 августа, в битве лидеров Премьер-лиги "Динамо" минимально обыграло "Александрию". Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков.

А "Шахтер" обыграл "Львов" на выезде со счетом 2:0. Точными ударами отметились Марлос и Сергей Болбат.