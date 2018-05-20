"Ворскла" обыграла "Зарю" в матче за "бронзу" чемпионата Украины

Поединок в Полтаве завершился сухой победой хозяев со счетом 2:0

В заключительном туре чемпионата Украины оставалась "бронзовая" интрига, которая должна была решиться в поединке "Ворскла" – "Заря". Хозяев устраивала ничья, а гости должны были побеждать. В итоге победу и итоговое третье место украинский Премьер-лиги получила "Ворскла", поединок завершился "сухой" победой команды Василия Сачко со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 66-й минуте отличился Владислав Кулач, а на третьей добавленной арбитром минуте точку в матче поставил Денис Васин.

После этого матча в активе "Ворсклы" стало 49 очков – это третье место в турнирной таблицы и бронзовые медали первенства. "Заря" финишировала на четвертом месте с 43 очками. На пятом месте "Мариуполь" (39 очков), на шестом – "Верес" (35).

"Ворскла" – "Заря" – 2:0 (0:0)

Голы: Кулач (66), Васин (90+3)

Желтые карточки: Кулач (67), Ребенок (87) – Юри (41), Опанасенко (89)

В параллельном матче чемпионата Украины "Верес" и "Мариуполь" сыграли вничью – 1:1.

Напомним, что ранее в "украинском Класико" в рамках 32 тура Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1, но матч уже ничего не решал с турнирной точки зрения.