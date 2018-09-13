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"Ворскла" продает билеты на матч с "Зарей" по 5 гривен https://www.segodnya.ua/img/article/11705/27_main.1536831544.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11705/27_tn.1536831544.jpg Новости Поединок чемпионата Украины состоится в День города
Полтавские болельщики. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Полтавские болельщики. Фото ФК "Ворскла"

"Ворскла" продает билеты на матч с "Зарей" по 5 гривен

Поединок чемпионата Украины состоится в День города

Беспрецедентную акцию к центральному матчу 9 тура чемпионата Украины по футболу подготовила полтавская "Ворскла". Полтавчане на своем поле примут луганскую "Зарю". Игра состоится 23 сентября – в День города Полтавы. К празднику руководство футбольного клуба "Ворскла" решило сделать подарок в виде невероятной скидки в сектора с 15 по 20 включительно – билет на матч обойдется всего в пять гривен! Интересно, что именно луганскую "Зарю" в заключительном туре прошлого чемпионата полтавчане обыграли – и завоевали бронзовые награды.

Ранее мы писали, что "Ворскла" начала продавать билеты на поединки группового этапа Лиги Европы. Цена колеблется от 300 до 350 гривен. 

Напомним, что первым домашним еврокубковым поединком для ворсклян станет встреча с лиссабонским "Спортингом" 4 октября. 8 ноября в Полтаву приедет "Карабах" из Азербайджана, а заключительный домашний матч группового турнира "Ворскла" проведет против лондонского "Арсенала". Этот поединок состоится 29 ноября.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава
 
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