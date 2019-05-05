"Ворскла" с удалением удержала ничью с "Олимпиком": обзор матча 2019-05-05T18:00:00+03:00 Новости Голы и лучшие моменты матча 27-го тура Премьер-лиги в Киеве

Донецкий "Олимпик" ушел от поражения в матче 27-го тура чемпионата Украины против полтавской "Ворсклы" в Киеве. Хозяева поля пропустили в конце первого тайма от Владимира Чеснакова, но смогли отыграться после перерыва усилиями Евгения Пасича.

В концовке встречи полтавчане остались в меньшинстве после удаления Мартыненко, но это не помешало им увезти из столицы одно очко.

"Олимпик" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Пасич (65) – Чеснаков (39)

"Олимпик": Крынский, Цимбалюк, Вантух (Снурницын, 43), Гришко, Политыло, Ксенз, Валеев (Сондей, 73), Гай, Пасич, Дегтярев (Диэйе, 80), Тейшейра.

"Ворскла": Ткаченко, Кане, Даллку (Сакив, 73), Мартыненко, Шарпар (Скляр, 66), Чеснаков, Ребенок, Габелок, Шехич, Васин (Кобахидзе, 46), Николас Карека.

Предупреждения: Ксенз (36), Цимбалюк (50), Валеев (58), Пасич (67), Габелок (70), Ребенок (90).

Удаление: Мартыненко (86).

Напомним, вчера "Динамо" потеряло очки в матче с "Александрией" и практически выбыло из борьбы за золотые медали, ведь в это день "Шахтер" разгромил "Львов" 5:0 и довел свой отрыв в турнирной таблице до девяти баллов.