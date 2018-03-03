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"Ворскла" справилась со снегом и "Черноморцем", завершив первый этап Премьер-лиги на третьем месте https://www.segodnya.ua/img/article/11194/28_main.1520096491.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11194/28_tn.1520096491.jpg Новости Команда из Полтавы пропустила вперед в турнирной таблице только "Шахтер" и "Динамо"
Так стадион в Полтаве готовили к матчу. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Так стадион в Полтаве готовили к матчу. Фото ФК "Ворскла"

"Ворскла" справилась со снегом и "Черноморцем", завершив первый этап Премьер-лиги на третьем месте

Команда из Полтавы пропустила вперед в турнирной таблице только "Шахтер" и "Динамо"

В стартовом матче 22 тура чемпионата Украины "Ворскла" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу в Полтаве и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Василия Сачко.

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда после передачи Кулача точным ударом отметился Юрий Коломоец. Второй мяч "Ворскла" забила в концовке первого тайма, и снова у нем поучаствовал Коломоец: после подачи форварда полтавского клуба мяч задел защитника гостей Евгений Зубейко и закатился в ворота "Черноморца" – 2:0.

Одесситы смогли отквитать один гол за десять минут до финального свистка после мощного и точного удара гвинейского защитника Фуссени Бамба.

Перед матчем службы стадиона в Полтаве сделали все возможное, чтобы максимально избавиться от снега:

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После этого матча в активе "Ворсклы" стало 37 очков – команда финишировала в первом этапе чемпионата Украины на третьем месте. "Черноморец" с 18-ю очками идет предпоследним. Теперь команды сыграют в разных группах во втором этапе Премьер-лиги – "Ворскла" в топ-шестерке, "Черноморец" – в группе аутсайдеров.

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1 (2:0)
Голы: Коломоец (17), Зубейко (45) – Фуссени Бамба (70)
Желтые карточки: Даллку (45+3) – Фуссени Бамба (60)

Напомним, что матч 22 тура "Зирка" – "Александрия" был перенесен на 6 марта из-за сильного снегопада в Кропивницком, из-за чего местный стадион не успели привести в порядок к игре.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Ворскла Полтава

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