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"Ворскла" выбила "Черноморец" из Кубка Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11845/99_main.1541006746.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11845/99_tn.1541006746.jpg Новости Команды забили три гола за девять минут
"Ворскла" выбила "Черноморец" из Кубка Украины

"Ворскла" выбила "Черноморец" из Кубка Украины

Команды забили три гола за девять минут

В 1/8 Кубка Украины сошлись две команды Премьер-лиги – одесский "Черноморец" встречался с полтавской "Ворсклой". Гости приехали в Одессу в качестве фаворитов и подтвердили свой статус во втором тайме, дважды поразив ворота соперника в течение трех минут. "Моряки" сразу же один гол отквитали, ан на большее их не хватило.

Ранее мы представили анонс матчей 1/8 Кубка Украины: "Шахтер" ждут бывший свой и его резерв, "Динамо" – трембиты и переносные трибуны.

"Черноморец" – "Ворскла" – 1:2
Голы: Грачев (69)  – Сакив (60), Николас Карека (63, пен)

Точно не порадовал своих болельщиков "Мариуполь". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, Кубок Украины, Черноморец Одесса, Ворскла Полтава
 
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