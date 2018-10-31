"Ворскла" выбила "Черноморец" из Кубка Украины

Команды забили три гола за девять минут

В 1/8 Кубка Украины сошлись две команды Премьер-лиги – одесский "Черноморец" встречался с полтавской "Ворсклой". Гости приехали в Одессу в качестве фаворитов и подтвердили свой статус во втором тайме, дважды поразив ворота соперника в течение трех минут. "Моряки" сразу же один гол отквитали, ан на большее их не хватило.

Ранее мы представили анонс матчей 1/8 Кубка Украины: "Шахтер" ждут бывший свой и его резерв, "Динамо" – трембиты и переносные трибуны.

"Черноморец" – "Ворскла" – 1:2

Голы: Грачев (69) – Сакив (60), Николас Карека (63, пен)

Точно не порадовал своих болельщиков "Мариуполь". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.