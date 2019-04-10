"Ворсклу" преследуют неудачи: команде грозит запрет на трансферы//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dab/2fd/5cadab2fd9b2b.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dab/2fd/5cadab2fd9b2b.jpg2019-04-10T11:38:29+03:00Новости
Полтавский клуб задолжал своему бывшему футболисту и не спешит выплачивать долг
Артур Загорулько
"Ворсклу" преследуют неудачи: команде грозит запрет на трансферы
Полтавский клуб задолжал своему бывшему футболисту и не спешит выплачивать долг
Экс-форвард донецкого "Шахтера" Артур Загорулько хочет взыскать долги по заработной плате, которые существуют перед ним у полтавской "Ворсклы". За полтавчан нападающий выступал на правах аренды из донецкого клуба с лета 2016 года по конец 2017-го.
26-летний Загорулько уже обратился за юридической помощью и поддержкой к Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. Меры по досудебному урегулированию спора между Загорулько и "Ворсклой" были футболистом исчерпаны, из-за чего он собирается взыскать долги в принудительном порядке.
По результатам обращения и изучения документальных материалов, организация помогла игроку в подготовке и направлении соответствующих документов в Палату по разрешению споров ФФУ.
В результате рассмотрения дела, палатой принято решение об удовлетворении требований футболиста, которое в свою очередь может иметь для "Ворсклы" негативные последствия в виде запрета регистрации любых новых футболистов, в случае отсутствия соответствующего расчета с Артуром Загорулько.
Последним клубом Артура Загорулько был винниковский "Рух". С начала нынешнего года футболист пребывает в статусе свободного агента.
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