"Ворсклу" преследуют неудачи: команде грозит запрет на трансферы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dab/2fd/5cadab2fd9b2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dab/2fd/5cadab2fd9b2b.jpg 2019-04-10T11:38:29+03:00 Новости Полтавский клуб задолжал своему бывшему футболисту и не спешит выплачивать долг

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Артур Загорулько хочет взыскать долги по заработной плате, которые существуют перед ним у полтавской "Ворсклы". За полтавчан нападающий выступал на правах аренды из донецкого клуба с лета 2016 года по конец 2017-го.

26-летний Загорулько уже обратился за юридической помощью и поддержкой к Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. Меры по досудебному урегулированию спора между Загорулько и "Ворсклой" были футболистом исчерпаны, из-за чего он собирается взыскать долги в принудительном порядке.

По результатам обращения и изучения документальных материалов, организация помогла игроку в подготовке и направлении соответствующих документов в Палату по разрешению споров ФФУ.

В результате рассмотрения дела, палатой принято решение об удовлетворении требований футболиста, которое в свою очередь может иметь для "Ворсклы" негативные последствия в виде запрета регистрации любых новых футболистов, в случае отсутствия соответствующего расчета с Артуром Загорулько.

Последним клубом Артура Загорулько был винниковский "Рух". С начала нынешнего года футболист пребывает в статусе свободного агента.

Напомним, что по запрещению первого этапа чемпионата Украины "Ворскла" рассталась с многолетним главным тренером Василием Сачко. Он не сумел вывести команду в первую шестерку.

А на прошлой неделе "Ворскла" вылетела из Кубка Украины, проиграв в матче 1/4 финала лидеру Первой лиги "Днепр-1".