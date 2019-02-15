Восьмого марта не будет матчей чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/868/cbc/5c4868cbc9e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/868/cbc/5c4868cbc9e8f.jpg 2019-02-15T16:17:28+02:00 Новости Стал известен календарь первого весеннего тура Премьер-лиги

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 21-го тура чемпионата Украины. Матчи разделены на два дня – в субботу и воскресенье пройдут по три матча. Интересно, что в воскресенье сыграет первая тройка – "Шахтер", "Динамо" и "Александрия". Также Премьер-лига сделал подарок женщинам – восьмого марта матчей чемпионата Украины не будет. Напомним, что чемпионат Украины возобновится 23 февраля: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в понедельник.

Отметим, что в случае выхода "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы, они буду играть 7 и 14 марта в еврокубках. Первые матчи против "Олимпиакоса" и "Айнтрахта" украинские гранды сыграли с одинаковым счетом 2:2. Ответные встречи пройдут 21 февраля.

21 ТУР

9 марта (суббота)

14:00 "Мариуполь" – "Черноморец"

17:00 "Ворскла" – "Десна"

19:30 "Львов" – "Заря "

10 марта (воскресенье)

17:00 "Шахтер" – "Карпаты"

17:00 "Динамо" – "Арсенал"

19:30 "Александрия" – "Олимпик"

Ранее мы писали, что МВД просит перенести матчи чемпионата Украины из-за выборов президента. Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.