  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 16:17
Восьмого марта не будет матчей чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/868/cbc/5c4868cbc9e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/868/cbc/5c4868cbc9e8f.jpg Новости Стал известен календарь первого весеннего тура Премьер-лиги
Восьмого марта не будет матчей чемпионата Украины

Восьмого марта не будет матчей чемпионата Украины

Стал известен календарь первого весеннего тура Премьер-лиги

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 21-го тура чемпионата Украины. Матчи разделены на два дня – в субботу и воскресенье пройдут по три матча. Интересно, что в воскресенье сыграет первая тройка – "Шахтер", "Динамо" и "Александрия". Также Премьер-лига сделал подарок женщинам – восьмого марта матчей чемпионата Украины не будет. Напомним, что чемпионат Украины возобновится 23 февраля: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в понедельник.

Отметим, что в случае выхода "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы, они буду играть 7 и 14 марта в еврокубках. Первые матчи против "Олимпиакоса" и "Айнтрахта" украинские гранды сыграли с одинаковым счетом 2:2. Ответные встречи пройдут 21 февраля.

21 ТУР

9 марта (суббота)

14:00 "Мариуполь" – "Черноморец"

17:00 "Ворскла" – "Десна"

19:30 "Львов" – "Заря "

10 марта (воскресенье)

17:00 "Шахтер" – "Карпаты"

17:00 "Динамо" – "Арсенал"

19:30 "Александрия" – "Олимпик"

Ранее мы писали, что МВД просит перенести матчи чемпионата Украины из-за выборов президента. Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Премьер-лига
футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"