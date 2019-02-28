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Впервые в истории в чемпионате Украины будет выступать исландский футболист //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/801/071/5c7801071ffda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/801/071/5c7801071ffda.jpg Новости Новичок "Черноморца" имеет опыт выступления за национальную сборную Исландии
Арни Вильхамссон
Арни Вильхамссон

Впервые в истории в чемпионате Украины будет выступать исландский футболист

Новичок "Черноморца" имеет опыт выступления за национальную сборную Исландии

Нападающий Арни Вильхамссон подписал контракт с одесским "Черноморцем". Первый в истории украинской Премьер-лиги футболист, представляющий Исландию, будет выступать в команде "моряков" на основании арендного соглашения, заключенного между одессским клубом и ФК "Брук-Бет Термалица" (Нецеча, Польша). Игровым номером Арни Вильхамссона будет 99-й.

Арни Вильхамссон родился 9 мая 1994 года в Рейкьявике. Рост – 181 см, вес – 76 кг. Выступал в исландских клубах "Брейдаблик" Коупавогюр и "Хаукар" Хабнарфьордюр, а также в ФК "Лиллестрем" (Норвегия), "Йенчепингс Седра" (Швеция), "Брук-Бет Термалица" (Нецеча, Польша).

Провел 151 официальный матч (забил 46 голов). В том числе в Лиге Европы – 5 матчей. Чемпион Исландии 2010 года. Играл в юношеских (10 матчей), молодежной (10 матчей, 8 голов) и первой (1 матч) сборных Исландии.

Ранее мы писали, что "Черноморец" подписал российского футболиста Василия Павлова. Он стал первым россиянином за последние пять лет в Премьер-лиге.

Ранее мы писали, что "Черноморец" подписал российского футболиста Василия Павлова. Он стал первым россиянином за последние пять лет в Премьер-лиге.

Также мы сообщали, что полузащитник Владимир Танчик подписал контракт с "Черноморцем". Последним клубом футболиста был польский "Стомиль".
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Источник: Официальный сайт ФК "Черноморец"
чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Арни Вильхамссон
 
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