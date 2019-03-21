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Второй этап чемпионата Украины стартует во вторник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/392/cbb/5c9392cbb2c5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/392/cbb/5c9392cbb2c5f.jpg Новости "Шахтер" и "Динамо" сыграют в среду, "Заря" за неделю встретится с двумя нашими грандами
Второй этап чемпионата Украины стартует во вторник

Второй этап чемпионата Украины стартует во вторник

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в среду, "Заря" за неделю встретится с двумя нашими грандами

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 23 и 24 туров Чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. Напомним, что с 23-го тура стартует второй этап чемпионата Украины. Команды будут разделены на две шестерки – первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, а вторая за собственный престиж и сохранения места в элите.

23 ТУР

2 апреля (вторник)

  • 17:00 "Карпаты" – "Ворскла"

3 апреля (среда)

  • 17:00 "Александрия" – "Шахтер"
  • 18:30 "Заря" – "Динамо"
  • 19:30 "Львов" – "Мариуполь"

6 апреля (суббота)

  • 14:00 "Олимпик" – "Десна"
  • 17:00 "Черноморец" – "Арсенал"

Между турами чемпионата Украины пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Украины. Как мы сообщали ранее, все четвертьфинальные матчи Кубка Украины проведут в один день.

24 ТУР

13 апреля (суббота)

  • 14:00 "Мариуполь" – "Динамо"
  • 17:00 "Шахтер" – "Заря"
  • 19:30 "Львов" – "Александр"

14 апреля (воскресенье)

  • 14:00 "Десна" – "Карпаты"
  • 17:00 "Арсенал" – "Ворскла"
  • 19:30 "Черноморец" – "Олимпик"

Отметим, что последняя команда второй шестерки автоматически вылетает из Премьер-лиги. Еще две команды, занявшие 10-11 места, сыграют плей-офф со второй и третьей командой Первой лиги.

Чемпион страны и серебряный призер получают путевку в Лигу чемпионов (первые – сразу в групповой этап – прим.), в Лиге Европы выступят команды, занявшие третье и четвертое место, а также победитель Кубка страны. Если команда уже квалифицировалась в еврокубки, путевка достанется пятой команде чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне снова вернули "Золотой матч" – это значит, что в случае равенства очков между первой и второй командами, они определят чемпиона в очном поединке на нейтральном поле. В истории чемпионата Украины было всего один кой матч, когда "Шахтер" обыграл "Динамо" в Кривом рогу.

Ранее мы писали, что ФФУ перенесла матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов: новые даты. В Федерации учли письмо от Национальной полиции и просьбу главного тренера сборной.
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Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига
чемпионат Украины
 
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