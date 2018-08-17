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Юрий Бакалов сменил бразильца Жилмара на посту тренера "Львова" https://www.segodnya.ua/img/article/11635/70_main.1534492099.png https://www.segodnya.ua/img/article/11635/70_tn.1534492099.png Новости В ФК "Львов" оперативно нашли замену бразильскому специалисту, у которого не оказалось необходимой тренерской лицензии
Юрий Бакалов. Фото fclviv.com.ua
Юрий Бакалов. Фото fclviv.com.ua

Юрий Бакалов сменил бразильца Жилмара на посту тренера "Львова"

В ФК "Львов" оперативно нашли замену бразильскому специалисту, у которого не оказалось необходимой тренерской лицензии

Новым главным тренером ФК "Львов" стал Юрий Бакалов. Условия контракта, в том числе его длительность, не разглашаются. При этом тренерский штаб остался неизменным – Батиста, Юрий Панфилов, Тарас Гребенюк и Сергей Борзенко продолжат работать с командой.

Последним местом работы Бакалова была должность помощника главного тренера каменской "Стали", которую он покинул летом 2017-го года. Кроме того, у 52-летнего украинского специалиста есть и самостоятельный тренерский опыт в "Зугдиди", "Славутиче" и киевском "Арсенале".

Напомним, что бывший главный тренер ФК "Львов" Жилмар покинул клуб из-за проблем с лицензией. Позже Жилмар прокомментировал свой уход, заявив, что ему "тяжело и он не спал".

Свой ближайшие матч ФК "Львов" проведет в субботу, 18-го августа, против "Шахтера" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

Отметим, что в "Карпатах" также перестановка на тренерском мостике. Вместо освободившего пост Олега Бойчишина команду возглавил португалец Жозе Мораиш. Известен он тем, что долгое время был ассистентом Жозе Моуриньо.

Интересно, что на днях сам Жилмар рассказал нам, что занимается документами на получение украинского гражданства. Также экс-главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, о связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину.
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Источник: Football.ua
Тэги: тренер, чемпионат Украины, Юрий Бакалов, ФК Львов, Жилмар Фаддей да Силва
 
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