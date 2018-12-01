Забили два мяча и не выиграли: "Карпаты" спасли матч с "Арсеналом" в Киеве

В битве аутсайдеров в Киеве сильнейшего определить не удалось

В матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Арсенал" – "Карпаты" встречались аутсайдеры Премьер-лиги. На момент начала поединка – первая и третья команды с конца турнирной таблицы. Гости выглядели более агрессивными в атаке и чаще создавали опасные моменты, однако в итоге получилась ничья – 1:1.

В середине первого тайма серьезную ошибку допустил опытнейший защитник "Карпат" Артем Федецкий, который позволил проскочить мимо себя с мячом 20-летнему Владиславу Дубинчаку и совершить прострел к воротам. Еще один опытный боец – Папа Гуйе – в подкате пытался помешать Леониду Акулинину забить и сделал это сам: автогол, 1:0 в пользу "Арсенала".

У "Карпат" были две хорошие возможности забить до перерыва. Обе – с участием Марьяна Шведа, лучшего футболиста чемпионата Украины в ноябре. При счете 0:0 его удар отбил Сергей Ситало, а Дубинчак не позволил Денису Мирошниченко сыграть на добивании. А на 32-й минуте Швед отличным пасом вывел Алексея Гуцуляка один на один с Ситало, но вратарь выиграл дуэль.

Второй тайм активнее провели футболисты "Карпат", которые отыгрались благодаря пенальти. Заработал его Франсиско Ди Франко, которого сбил Даниил Сагуткин, а реализовал Гуцуляк – 1:1. Практически сразу же после этого Ситало спас "Арсенал" после удара Ди Франко головой после подачи Шведа. Горячее под киевским снегом было у ворот хозяев, но ничейный счет не изменился.

"Арсенал" набрал 8 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице, "Карпаты" – 17 и поднялись с 10-го на 9-е место, оттеснив вниз "Олимпик" за счет перевеса в личных встречах.

"Арсенал" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Папа (23, автогол) – Гуцуляк (72, с пенальти).

"Арсенал": Ситало – Акакпо, Зозуля, Сагуткин – Лола, Домбровский (Вакулко, 58), Евтоски (Насонов, 69), Ориховский (Семенюк, 79), Дубинчак – Фещук, Акулинин.

"Карпаты": Кучинский – Федецкий, Папа, Мегремич – Мирошниченко (Мякушко, 57), Эрбес (Понде, 77), Клец, Лебеденко (Карраскаль, 57) – Швед, Ди Франко – Гуцуляк.

Напомним, что накануне португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.