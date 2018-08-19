"Заря" и" Олимпик" не сумели забить в матче чемпионата Украины

Дерби Донбасса завершилось без голов

Луганская "Заря" не сумела распечатать ворота донецкого "Олимпика" в матче пятого тура чемпионата Украины. Дерби Донбасса, прошедшее в Запорожье, завершилось нулевой ничьей. После этой встречи "Заря" продолжает делить с "Черноморцем" 4-5 места в турнирной таблице, а "Олимпик" идет следом, отставая на два балла.

Напомним, в прошлый четверг "Заря" сыграла вничью с Брагой и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Заря" – "Олимпик" – 0:0

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Леднев (Кочергин, 66), Харатин, Караваев (Арвеладзе, 90), Хомченовский, Чеберко, Рафаэл Ратао (Кабаев, 53).

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко, Пасич, Кольцов, Ксенз, Дегтярев, Балашов (Пасич, 46), Тейшейра (Сондей, 46).

Предупреждения: Гордиенко (23), Харатин (89).

В субботу, 18 августа, в битве лидеров Премьер-лиги "Динамо" минимально обыграло "Александрию". Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков.

А "Шахтер" обыграл "Львов" на выезде со счетом 2:0. Точными ударами отметились Марлос и Сергей Болбат.