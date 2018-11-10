"Заря" одержала пятую победу в чемпионате Украины, одолев "Карпаты"

В Запорожье команда Юрия Вернидуба со счетом 2:1 обыграла "Карпаты" в 15 туре Премьер-лиги

В 15 туре чемпионата Украины по футболу "Заря" обыграла "Карпаты". Поединок прошел в субботу в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился победой команды Юрия Вернидуба со счетом 2:1.

Победители забили по голу в каждом из таймов. Дмитрий Хомченовский отметился на 16-й минуте, Артем Гордиенко забил на 70-й. У гостей единственный мяч провел 21-летний Марьян Швед.

После этой игры в активе "Зари" стало 21 очко – команда идет на пятом месте в турнирной таблице. "Карпаты" с 16-ю очками идут девятыми. Свой следующий матч в ЧУ "Заря" проведет 25 ноября против "Олимпика", а "Карпаты" днем ранее примут "Десну".

"Заря" – "Карпаты" – 2:1 (1:1)

Голы: Дмитрий Хомченовский (16), Артем Гордиенко (70) – Марьян Швед (34)

Желтые карточки: Силас (66), Харатин (90+1), Тимчук (90+3) – Понде (51), Мирошниченко (68), Карраскаль (76)

Параллельно проходил матч "Десна" – "Черноморец", в котором хозяева в большинстве одержали "сухую" победу со счетом 2:0.

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.