"Заря" обеспечила себе место в ТОП-6 Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/417/f7b/5c8417f7bf844.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/417/f7b/5c8417f7bf844.jpg 2019-03-09T21:46:12+02:00 Новости Луганчане в гостях сыграли вничью со "Львовом"

Третий матч за день завершился без голов в 27-м туре чемпионата Украины по футболу. После Мариуполя и Полтавы на этот раз "сухо" было в поединке "Львова" и луганской "Зари".

"Горожане" отчаянно пытаются зацепиться за место в первой шестерке команд, которая на втором этапе Премьер-лиги поведет борьбу за награды и места в еврокубках. Луганчанам тоже нужны были очки, чтобы не нервничать в последнем туре, где на них ждет чемпион. И они их добыли. Матч "Львова" и "Зари" вышел интенсивным с достаточным количеством острых моментов у обеих ворот. Однако голов забито так и не было. Хотя с 79-й минуте хозяева играли в меньшинстве. За второе предупреждение поле покинул Парамонов. Ничья – 0:0, которая гарантировала место "Заре" в ТОП-6. И оставила шансы "Львову".

У "Зари" четвертое место – 32 очка. "Львов" идет на восьмой позиции – 27. В последнем туре первого этапа УПЛ "Заря" сыграет с "Шахтером", а "Львов" встретится с "Десной", которая также сохраняет возможность попасть в первую шестерку.

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