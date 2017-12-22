"Заря" подписала контракт с экс-игроком московского ЦСКА

22-летний камерунец Гаэль Ондуа заключил соглашение на два года

Луганская "Заря" сегодня объявила о подписании двухгодичного контракта с камерунским опорным полузащитником Гаэлем Ондуа.

22-летний Ондуа ранее защищал цвета московского "Локомотива" (U-19 ), выступал в дублирующем составе московского ЦСКА, а в этом сезоне находился в обойме датского "Вайле".

Гаэль присоединится к команде после завершения отпуска.

Напомним, что сегодня полузащитник "Олимпика" Сергей Шестаков перешел в венгерский клуб "Диошдьер". Контракт Шестакова с новым клубом уже подписан и вступит в силу с 15 января 2018 года.

Ранее мы писали, что одесский "Черноморец" подписал контракт с бельгийским полузащитником Жорди Влегельсом. О подписании сделки сам футболист сообщил у себя в Instagram. Также 21-летний хавбек отметил, что соглашение с украинским коллективом будет рассчитано на два года. Перебрался же в стан "моряков" бельгиец в статусе свободного агента.

Кстати, вчера стало известно, что Евгений Хачериди отказался продлить контракт с киевским "Динамо" ради переезда в Турцию.