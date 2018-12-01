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Сегодня, 17:01  Версия для печати  Отправить другу
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"Заря" потеснила "Десну" после победы в отложенном матче https://www.segodnya.ua/img/article/11941/17_main.1541020001.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11941/17_tn.1541020001.jpg Новости Луганская команда набрала 25 очков и поднялась на четвертое место в таблице
"Заря" потеснила "Десну" после победы в отложенном матче

"Заря" потеснила "Десну" после победы в отложенном матче

Луганская команда набрала 25 очков и поднялась на четвертое место в таблице

В первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу, который из Чернигова был перенесен в Киев, на поле "Оболонь-Арены", луганская "Заря" оформила победу над "Десной" со счетом 2:0 и взлетела с седьмого места в турнирной таблице на четвертое, набрав 25 очков. Впереди только "Шахтер" (41), "Александрия" (33) и "Динамо" (32).

Сегодня игра "Десны" и "Зари" оказалась под угрозой срыва – из-за снегопада, обрушившегося на Киев. Но удалось договориться, что матч будет отложен на один час – для окончательной подготовки газона к игре.

Луганчане оказались более нацеленными на победу, а обе голевые атаки родились на левом фланге. На 23-й минуте левый защитник Михайличенко после проникающего паса Кочергина прострелил от лицевой линии, а Силас на дальней стойке вколотил мяч в сетку – 0:1.

А ближе к концу встречи атака веером слева направо завершилась хоть и корявым, но все же пасом Громова на Кабаева, а тот успел пробить, избежав контакта со стелившимися под мяч вратарем и защитником – 0:2.

"Десна" – "Заря" – 0:2

Гол: Силас (23), Кабаев (80).

"Десна": Паст – Д.Фаворов, Братков, Ермаков, Мостовой – Старенький (Банасевич, 46), Огиря, А.Фаворов (Коберидзе, 86), Картушов – Филиппов, Безбородько (Хлебас, 76).

"Заря": Махарадзе – Караваев, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатин (Арвеладзе, 46), Силас – Кабаев (Литвин, 86), Кочергин (Леднев, 77), Хомченовский – Громов.

Ранее мы писали, что бразильский легионер "Шахтера" Маркиньос Сиприано впервые в жизни увидел снег и столкнулся с такими морозами.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Десна Чернигов, Владислав Кабаев, Силас
 
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