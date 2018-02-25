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"Заря" разгромила "Ворсклу" и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11175/74_main.1519568232.png https://www.segodnya.ua/img/article/11175/74_tn.1519568232.png Новости Форвард "Зари" Юри забил красивый гол ударом через себя
"Заря" разгромила "Ворсклу" и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины

"Заря" разгромила "Ворсклу" и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины

Форвард "Зари" Юри забил красивый гол ударом через себя

В центральном матче 21-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" в Запорожье разгромно победила полтавскую "Ворсклу".

Все мячи были забиты во втором тайме после удаления Вадима Сапая.  Сначала Артем Гордиенко подкараулил ошибку голкипера после навеса с правого фланга.

Затем фантастическим голом отметился Юри – бразилец отправил мяч в сетку ударом ножницами.

Добил свою бившую команду Артем Громов за две минуты до финального свистка, установив окончательный счет в матче.

После этого поражения Ворскла" осталась на третьем месте, но теперь всего на одно очно опережает "Зарю". Обе команды гарантировали себе место в первой шестерке второго этапа чемпионата Украины.

Добавим, что уже состоялась жеребьевка календаря второго этапа чемпионата Украины по футболуПока он носит предварительный характер. Окончательное раписание второго этапа определится после 22 тура.

"Заря" – "Ворскла" – 3:0
Голы: Гордиенко (70), Юри (76), Громов (88)

"Заря": Лунин, Чечер, Тымчик, Сваток, Громов, Андриевский (Харатин, 80), Силас, Караваев, Чеберко, Юри (Кочергин, 81), Фаупала (Гордиенко, 69).

"Ворскла": Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Шарпар (Васин, 31), Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 78), Скляр, Ребенок, Коломоец (Глущук, 78), Кулач.

Предупреждения: Коломоец (39), Сапай (39), Кулач (45), Чечер (53), Васин (64).

Удаление: Сапай (68).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава

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