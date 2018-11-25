"Заря" упустила победу над "Олимпиком" и вылетела из первой шестерки

Дерби Донбасса победителя не выявило

Луганская "Заря" на выезде не удержала победу над донецким "Олимпиком" в 16-м туре чемпионата Украины. В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми голами, а после перерыва отличились дважды в течение девяти минут – сначала Виталий Вернидуб счет открыл, а затем Виталий Балашов ударом с пенальти его сравнял.

По итогам матча "Заря" опустилась на седьмое место, а "Олимпик" поднялся на девятую строчку.

"Олимпик" – "Заря" – 1:1

Голы: Балашов (59, пен) – Вернидуб (50)

"Олимпик": Махновский, Зубейко (Тейшейра, 61), Кравченко, Гришко, Вакуленко, Гай (Дегтярев, 77), Пасич, Политыло (Цимбалюк, 66), Ксенз, Балашов, Шиндер.

"Заря": Луис Филиппе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик (Лунев, 34), Майборода (Громов, 46), Хомченовский, Силас, Караваев, Арвеладзе (Харатин, 61), Михайличенко.

Предупреждение: Михайличенко (56), Тейшейра (84), Балашов (90+3)

Сегодня в центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды турнирной таблицы Премьер-лиги. Смотреть "Александрия" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.