  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 15:55  Версия для печати  Отправить другу
×
"Заря" упустила победу над "Олимпиком" и вылетела из первой шестерки https://www.segodnya.ua/img/article/11920/67_main.1543154161.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11920/67_tn.1543154161.jpg Новости Дерби Донбасса победителя не выявило
Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Фото ФК "Олимпик"

"Заря" упустила победу над "Олимпиком" и вылетела из первой шестерки

Дерби Донбасса победителя не выявило

Луганская "Заря" на выезде не удержала победу над донецким "Олимпиком" в 16-м туре чемпионата Украины. В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми голами, а после перерыва отличились дважды в течение девяти минут – сначала Виталий Вернидуб счет открыл, а затем Виталий Балашов ударом с пенальти его сравнял.

По итогам матча "Заря" опустилась на седьмое место, а "Олимпик" поднялся на девятую строчку.

"Олимпик" – "Заря" – 1:1
Голы: Балашов (59, пен) – Вернидуб (50)

"Олимпик": Махновский, Зубейко (Тейшейра, 61), Кравченко, Гришко, Вакуленко, Гай (Дегтярев, 77), Пасич, Политыло (Цимбалюк, 66), Ксенз, Балашов, Шиндер.

"Заря": Луис Филиппе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик (Лунев, 34), Майборода (Громов, 46), Хомченовский, Силас, Караваев, Арвеладзе (Харатин, 61), Михайличенко.

Предупреждение: Михайличенко (56), Тейшейра (84), Балашов (90+3)

Сегодня в центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды турнирной таблицы Премьер-лиги. Смотреть "Александрия" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Читайте также:
В семье игрока "Динамо" пополнение: супруга подарила Гармашу сына
Онлайн матча "Александрия" - "Динамо": киевлян сместили со второго места в таблице
Видео голов матча "Карпаты" - "Десна" - 0:2
Обзор матча "Мариуполь" - "Ворскла" - 1:0
16-й тур украинской Премьер-лиги: расписание, трансляции, результаты
"Мариуполь" обыграл "Ворсклу" в чемпионате Украины
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Олимпик Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"