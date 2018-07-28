"Заря" в меньшинстве проиграла "Александрии" в чемпионате Украины

Луганский клуб потерял своего капитана из-за травмы, а замен на тот момент уже не осталось

"Александрия" одержала победу над луганской "Зарей" в матче второго тура чемпионата Украины. Хозяева поля провели весь поединок в атаках и справедливо заработали три очка – единственный гол в матче за пять минут до финального свистка записал на свой счет Евгений Банада.

Справедливости ради нужно отметить, что на тот момент "Заря" играла вдесятером – капитан команды Артем Громов неудачно оступился в штрафной площади соперника и покинул поле только с помощью врачей, а замен на тот момент у тренерского штаба Юрия Вернидуба не осталось.

"Александрия" – "Заря" – 1:0

Гол: Банада (85)

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало.

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62).

"Александрия" одержала вторую победу подряд в начале сезона без пропущенных мячей. На данный момент она единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов.

Уже сегодня их могут догнать "Динамо" и "Львов", которые проведут свой матч отчетного тура. Онлайн "Львов" – "Динамо" можно смотреть на ТВ и в интернете – список трансляций доступен на нашем сайте.