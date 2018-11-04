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"Заря" в Одессе громит "Черноморец" https://www.segodnya.ua/img/article/11856/10_main.1541358953.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11856/10_tn.1541358953.jpg Новости Команда Юрия Вернидуба забила три безответных мяча на выезде
&quot;Черноморец&quot; - &quot;Заря&quot; - 0:3. Фото: кадр из трансляции
"Черноморец" - "Заря" - 0:3. Фото: кадр из трансляции

"Заря" в Одессе громит "Черноморец"

Команда Юрия Вернидуба забила три безответных мяча на выезде

В заключительном матче 14 тура украинской Премьер-лиги "Заря" разгромила "Черноморец". Поединок прошел в воскресенье в Одессе и завершился со счетом 3:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

В составе "Зари" голы забивали Александр Тымчик (27), Сергей Майборода (66) и Александр Караваев (72). Все три мяча были забиты после стандартов.

После этого матча в активе "Зари" стало 18 очков (шестое место в таблице ЧУ), а у "Черноморца" осталось 9 очков и предпоследнее место. Свой следующий матч одесситы проведут 10 ноября на выезде против "Десны", а "Заря" в тот же день примет "Карпаты".

"Черноморец" – "Заря" – 0:3 (0:1)
Голы: Александр Тымчик (27), Сергей Майборода (66), Александр Караваев (72)
Желтые карточки: Остапенко (25),

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.

А в воскресенье "Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо". Матч в Александрии завершился вничью – 1:1.

В матче "Ворскла" – "Львов", который завершился со счетом 2:0, произошло историческое событие для украинского футбола: судейство обеспечивала бригада арбитров, полностью сформированная из женщин.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Черноморец Одесса
 
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