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Вчера, 22:24  Версия для печати  Отправить другу
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"Заря" в серии пенальти обыграла "Десну" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11846/33_main.1541017461.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11846/33_tn.1541017461.jpg Новости Луганчане почти весь матч были в роли догоняющих, но в итоге увезли из Чернигова победу
Фото ФК &quot;Заря&quot;
Фото ФК "Заря"

"Заря" в серии пенальти обыграла "Десну" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Луганчане почти весь матч были в роли догоняющих, но в итоге увезли из Чернигова победу

Луганская "Заря" стала последним участником четвертьфинала Кубка Украины, одержав драматическую победу над черниговской "Десной" на выезде. Основное время матч завершилось ничьей 1:1 – на гол Безбородько гости ответили точным ударом Леднева. Не смогли команды выявить победителя и в дополнительные 30 минут, поэтому судьбу путевки в четвертьфинал Кубка определила послематчевая "лотерея".

У луганского клуба все удары с 11-метровой отметки были реализованы, а вот у черниговцев Егор Картушов не сумел переиграть Махарадзе, пробив по центру.

"Десна" – "Заря" – 1:1 (4:5 пен)
Голы: Безбородько (37) – Леднев (84)

"Десна": Литовка, Братков, Ермаков, Филиппов, Якимив (А. Фаворов, 90+2), Безбородько (Хлебас, 105), Люлька, Мостовой (Картушов, 68), Старенький (Волков, 112), Имереков, Д. Фаворов

"Заря": Махарадзе, Сваток, Гордиенко (Леднев, 74), Харатин, Литвин, Михайличенко, Тымчик, Кабаев (Караваев, 66), Громов, Майборода (Леонардо, 118), Арвеладзе (Силас, 60).

Предупреждения: Михайличенко (28), Люлька (47), Литвин (71), Д. Фаворов (72), Харатин (75), Имереков (89), Старенький (105)

Точно не порадовал своих болельщиков "Мариуполь". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

А "Шахтер" обыграл "Олимпик" в дерби Донбасса. "Горнякам" пришлось отыгрываться, но сделали это подопечные Фонсеки быстро. "Олимпик" сумел сравнять счет и сразу же пропустил решающий мяч.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, Заря Луганск, Кубок Украины, Десна Чернигов
 
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