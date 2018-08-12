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"Заря" вырвала победу в поединке с "Карпатами" https://www.segodnya.ua/img/article/11623/39_main.1534090043.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11623/39_tn.1534090043.jpg Новости Перед ответным поединком против "Браги" команда Юрия Вернидуба минимально победила во Львове
Игорь Харатин забил единственный гол в матче. Фото twitter.com/FCZoryaOfficial
Игорь Харатин забил единственный гол в матче. Фото twitter.com/FCZoryaOfficial

"Заря" вырвала победу в поединке с "Карпатами"

Перед ответным поединком против "Браги" команда Юрия Вернидуба минимально победила во Львове

В матче четвертого тура украинской Премьер-лиги "Заря" на выезде минимально обыграла "Карпаты". Матч прошел на стадионе "Украина" во Львове и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Юрия Вернидуба.

Единственный гол в середине второго тайма оформил 23-летний полузащитник "Зари" Игорь Харатин.

После этого матча в активе "Зари" стало семь очков в турнирной таблице чемпионата Украины, а у "Карпат" осталось четыре очка.

В параллельном матче в воскресенье лидер сезона "Александрия" минимально обыграла киевский "Арсенал" 1:0, команда Фабрицио Раванелли остается единственной, не набравшей очков.

Напомним, что ранее "Заря" стартовала в квалификации Лиги Европы, где в первом матче третьего отборочного раунда сыграла вничью с португальской "Брагой" (1:1). В четверг, 16 августа, команда Юрия Вернидуба сыграет ответный поединок в Португалии.

"Карпаты" – "Заря" – 0:1 (0:0)
Гол: Игорь Харатин (77)
Желтые карточки: Лебеденко (81), Мендес (90+6) – Сваток (25), Михайличенко (75), Хомченовский (90+6)

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Напомним, что позже в воскресенье в чемпионате Украины пройдет матч "Черноморец" – "Десна".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Карпаты Львов
 
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