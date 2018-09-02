"Заря" забила пять голов "Арсеналу" в чемпионате Украины

Юрий Вернидуб остался у руля луганской команды

Сегодня в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" принимал на своем поле луганскую "Зарю". На неделе луганчане вылетели из Лиги Европы. В квалификации турнира "Заря" уступила по сумме двух матчей "Лейпцигу". После игры наставник луганчан Юрий Вернидуб заговорил об отставке. Однако на матч с "канонирами" вывел свою команду.

Уже в первом тайме все стало понятно в этом матче. Гости забили три мяча. Счет открыл Караваев. который откликнулся на подачу с фланга. Во втором голе Караваев выступил в роли ассистента, а замыкал прострел Хомченовский. Далее уже Хомченовский отличился результативной передачей, а забивал Рафаэль.

После перерыва Леднев оказался первым на подборе и отправил в ворота "канониров" четвертый мяч. А точку в матче поставил Хомченовский, который оформил дубль ударом из-за штрафной.

"Арсенал" – "Заря" – 0:5

Голы: Караваев (5), Хомченовский (13, 69), Рафаэл (43), Леднев (51)

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" дома проиграла львовским "Карпатам" – 0:2.