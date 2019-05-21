Зеленский вдохновил исландца из "Черноморца" на продолжение забивной серии в УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/421/6f4/5ce4216f44d3e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/421/6f4/5ce4216f44d3e.png 2019-05-21T19:10:00+03:00 Новости Очередной гол северянина Арни Вильхамссона помог одесситам добыть дома важную победу над "Карпатами"

Похоже, слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, во время инаугурационной речи поставившего в пример нашей стране сборную Исландии по футболу, придали новых сил исландскому нападающему "Черноморца" Арни Вильхамссону. В сегодняшнем матче 30-го тура УПЛ против "Карпат" в Одессе Арни забил свой очередной мяч, уже пятый в пяти последних поединках, чем помог "морякам" добыть важную победу над львовянами со счетом 3:1.

Напомним, дословно Зеленский заявил: "Вспомните сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы. Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя в это никто не верил. И это наш путь - мы должны стать исландцами в футболе".

Благодаря выигрышу у "Карпат" "Черноморец", занимающий последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, догнал по очкам киевский "Арсенал". До конца чемпионата остается еще два тура. Напомним, команда, которая по итогам первенства в высшем дивизионе финиширует последней, напрямую вылетает в Первую лигу.

"Черноморец" – "Карпаты" – 3:1

Голы: Вильхамссон (9), Павлов (79), Рыжук (83) - Мякушко (73 пенальти)

Гол Вильхамссона (1:0)

Гол Мякушко (1:1)

Гол Павлова (2:1)

Гол Рыжука (3:1)

Отметим, что в центральном матче 30-го тура УПЛ "Шахтер" 22 мая, в среду, примет в Харькове "Динамо". Как сообщалось ранее, после поединка с "Динамо" "Шахтер" отпразднует "золотой дубль" вместе с фанами. На стадионе "Металлист" состоится церемония награждения команды, которую увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Также сообщалось, что для возможной отставки Александра Хацкевича с поста тренера "Динамо" готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.